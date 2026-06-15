Un incendio di sterpaglie è scoppiato oggi, lunedì 15 giugno, nella frazione di Rivalta Scrivia a Tortona.

Se inizialmente poteva sembrare un rogo analogo a molti altri che colpiscono la vegetazione secca in questo periodo, l’evento ha assunto contorni di maggiore gravità a causa della particolare localizzazione: le fiamme si sono infatti sviluppate in un campo situato a breve distanza dal centro logistico della zona e, soprattutto, da una ex polveriera militare.

Intervento in corso e apprensione tra i residenti

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, che si sono messi al lavoro per contenere il fronte del fuoco. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono tuttora in corso, ma la situazione sembrerebbe essere stata posta sotto controllo dalle squadre di soccorso.

La vicinanza a siti così sensibili ha inevitabilmente generato una forte dose di apprensione e preoccupazione tra la popolazione locale. La frazione di Rivalta Scrivia conta infatti circa mille abitanti, che hanno seguito con comprensibile ansia l’evolversi della situazione per il timore che il rogo potesse estendersi o interessare le strutture adiacenti.