Con l’arrivo della stagione estiva, Diano Marina si prepara ad accogliere il consueto e importante flusso di turisti e visitatori. Per garantire la massima sicurezza, l’ordine pubblico e la gestione della viabilità in un periodo così cruciale per la cittadina degli aranci, il Corpo di Polizia Locale ha intensificato la propria presenza sul territorio, potenziando i servizi di controllo, i turni diurni e notturni e garantendo una reperibilità costante.

Dietro la complessa macchina della sicurezza cittadina c’è il lavoro quotidiano, silenzioso e rigoroso degli agenti del Comando locale, i cui sforzi straordinari trovano riscontro burocratico negli atti formali del Comune, come le recenti determine emesse dal Settore Affari Generali – Ufficio Personale.

Un presidio continuo: i turni festivi e notturni

L’impegno degli agenti si traduce in una copertura capillare delle ore giornaliere e notturne, estendendosi senza sosta anche alle giornate domenicali e ai giorni festivi infrasettimanali. Il personale della Polizia Locale, per far fronte alle crescenti esigenze legate alla stagione, si sottopone a turnazioni flessibili per assicurare che le vie del centro, il lungomare e le frazioni siano costantemente vigilate.

Questo sforzo organizzativo e umano permette di rispondere con prontezza alle criticità tipiche del periodo estivo, dalla gestione del traffico alla sicurezza stradale, fino al monitoraggio del rispetto delle regole di convivenza civile e commerciale.

Sempre pronti all’azione: il pronto intervento e la reperibilità

Oltre al pattugliamento ordinario e straordinario lungo le strade, la Polizia Locale di Diano Marina assicura una fondamentale rete di sicurezza invisibile ma fondamentale: il servizio di reperibilità per l’area di pronto intervento.

Gli agenti del Comando mantengono infatti una disponibilità operativa continuativa, pronti a intervenire in qualsiasi momento in caso di emergenze, incidenti stradali, calamità o segnalazioni urgenti che richiedano l’intervento immediato delle forze dell’ordine comunali. Una prontezza operativa che si rivela un pilastro indispensabile per la serenità di residenti, commercianti e vacanzieri, confermando il ruolo della Polizia Locale come partner affidabile e punto di riferimento insostituibile della comunità locale.