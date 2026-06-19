SABATO 20 GIUGNO

Tortona: a partire dalle ore 21:00, nell’area concerto allestita all’interno del Cortile dell’Annunziata a Tortona ospiterà un appuntamento musicale di grande energia. Freesound Music Lab e l’Accademia Civica Lorenzo Perosi presentano “Battiti – L’energia degli elementi”, l’atteso concerto che vedrà protagonisti sul palco gli allievi dell’Accademia. L’ingresso all’evento è a pagamento. Per l’acquisto dei biglietti e per maggiori dettagli sulle modalità di accesso è possibile contattare la Biglietteria del Teatro Civico al numero 0131 864488. Per ulteriori informazioni generali sull’evento è inoltre disponibile il numero 351 7911029.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Pontecurone: in piazza Martiri della Libertà Festival della pizza con specialità campane e pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Giochi per bambini, musica e tanto altro.

San Sebastiasno Curone: alle ore 16.00, i suggestivi spazi della Casa del Principe Doria a San Sebastiano Curone ospiteranno la presentazione dell’ultimo libro di Franco Fabbri, intitolato “C’è musica là fuori? Storie e teorie della popular music”, edito da Jaka Book.

DOMENICA 21 GIUGNO

Tortona: ore 16:30 – Saggio finale della classe di canto moderno, presso il Chiostro di San Matteo (Via Emilia 291, Tortona) dell’omonima ’Accademia di Musica. L’iniziativa è realizzata in collaborazione e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Fondazione Uccio Camagna ONLUS e CAV (Consulta Associazioni Volontariato di Tortona).

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Casalnoceto: alle ore 21.00, la suggestiva cornice di Piazza A. Spinola ospiterà il concerto dal vivo “Fotogrammi Sonori – Musiche da Film”. L’evento, promosso e organizzato dal Comune di Casalnoceto, nasce per festeggiare due ricorrenze speciali: la Giornata Internazionale della Musica e il Solstizio d’Estate.

Pontecurone: in piazza Martiri della Libertà Festival della pizza con specialità campane e pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Giochi per bambini, musica e tanto altro.

Pontecurone: Istantanee da Pontecurone – Il racconto collettivo del nostro paese”, un’emozionante mostra fotografica della comunità allestita presso la Sala Polifunzionale “G. Berri” in via Emilia 76.