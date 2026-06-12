Un traguardo storico celebrato nel migliore dei modi. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, il Cortile del Museo Diocesano di Tortona ha registrato il tutto esaurito per festeggiare i 130 anni di storia del settimanale diocesano “Il Popolo”. Un evento di grande spessore culturale e giornalistico che ha saputo richiamare un pubblico numerosissimo, attratto dall’assoluto prestigio dei relatori e dall’importanza della ricorrenza per la comunità.

“Custodire voci e volti umani”: il dibattito

Il convegno, intitolato significativamente “Custodire voci e volti umani”, ha offerto un momento di profonda riflessione sul ruolo dell’informazione oggi, grazie a un tavolo di relatori di altissima caratura nazionale.

Ad aprire i lavori, portando i saluti e il benvenuto ai tantissimi presenti, è stato l’attuale direttore de “Il Popolo”, Matteo Colombo. Il cuore del dibattito ha visto poi i tanto attesi interventi di due firme illustri della stampa italiana:

Ferruccio De Bortoli , storica firma ed editorialista del Corriere della Sera.

, storica firma ed editorialista del Corriere della Sera. Francesco Ognibene, firma di punta del quotidiano Avvenire.

A cadenzare i tempi e a stimolare la discussione nel ruolo di moderatore è stato un professionista dal curriculum d’eccezione: Ennio Chiodi, già Direttore del TG3 e del TGR RAI. A tirare le fila del ricco confronto sono state infine le riflessioni conclusive affidate a Sua Eccellenza Mons. Guido Marini, Vescovo della Diocesi di Tortona.

Un pubblico delle grandi occasioni e le istituzioni

La caratura dei giornalisti intervenuti ha trasformato l’appuntamento in un vero e proprio evento di richiamo. Il Cortile di via del Seminario 7 si è riempito in ogni ordine di posto, dimostrando l’attenzione e l’affetto del territorio verso la propria storica testata.

In prima fila, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni, era presente un nutrito gruppo di amministratori locali:

Federico Chiodi , Sindaco di Tortona.

, Sindaco di Tortona. Rocchino Muliere , Sindaco di Novi Ligure.

, Sindaco di Novi Ligure. Giovanni Ferrari Cuniolo, Presidente del Consiglio Comunale di Tortona.

Insieme a loro, hanno partecipato all’evento anche numerose altre autorità civili e rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Il trionfo finale tra musica e gusto

Terminato il momento di confronto intellettuale, la festa per l’anniversario si è spostata sulla convivialità. L’evento, sostenuto tra gli altri dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, si è concluso con un sontuoso rinfresco.

Gli ospiti hanno infatti potuto godere di una ricca “apericena in musica”, preparata e servita in maniera impeccabile dagli allievi dell’Istituto ODPF Santachiara di Tortona. Un momento di grande piacevolezza che ha sigillato nel migliore dei modi una serata indimenticabile per il giornalismo locale.