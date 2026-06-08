Volgono ormai al termine i lavori di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale nell’area adiacente agli impianti sportivi di San Lazzaro. L’intervento, finalizzato a migliorare l’accessibilità, la vivibilità e l’impatto ambientale della zona, consegnerà a breve alla cittadinanza un’area completamente rinnovata e funzionale.

Il fulcro dell’opera è rappresentato dalla realizzazione di 58 nuovi stalli di sosta su due piani strategicamente posizionati per rispondere in modo mirato alle esigenze degli utenti, degli atleti e delle famiglie che frequentano quotidianamente gli attigui impianti sportivi e recuperare i parcheggi del lungo mare Vespucci con il Bosco Urbano.

Parallelamente agli interventi sulla viabilità e sulla sosta, si sta lavorando anche su una profonda opera di rigenerazione del verde pubblico, attraverso la piantumazione di nuovepiante nelle aree limitrofe.

“Con il completamento di questo intervento diamo una risposta concreta a tutti coloro che vivono e frequentano i nostri impianti sportivi. Al contempo, la cura e lo sviluppo della cornice verde circostante testimoniano la nostra visione di una città capace di coniugare servizi moderni, efficienza e sostenibilità ambientale” dichiara il Sindaco Claudio Scajola.