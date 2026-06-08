La grande drammaturgia d’autore fa tappa a Quattordio. Prosegue con successo il ricco cartellone della rassegna “Notti a Teatro”, che si prepara ad accogliere il secondo atteso spettacolo in concorso per il Gran Premio Teatro Amatoriale “Gianfranco Trusiano”.

L’appuntamento per tutti gli appassionati e per la comunità locale è fissato per sabato 13 giugno 2026 alle ore 21:00. A fare da palcoscenico all’evento sarà la suggestiva cornice della Corte di Uanu, situata in Via Cavour 20, un luogo di aggregazione che conferma la vivacità culturale del territorio.

Il capolavoro di Machiavelli tra vizi e virtù

Protagonista assoluta della serata sarà la Compagnia Teatro 4, pronta a portare in scena “Mandragola”, uno dei capolavori più celebri e apprezzati della drammaturgia di Niccolò Machiavelli.

L’opera si presenta come una commedia brillante e dalle tematiche sorprendentemente attuali. La narrazione mette in scena un intricato intreccio di passioni, inganni e ambizioni umane, un palcoscenico in cui l’astuzia e il puro interesse personale finiscono inevitabilmente per prevalere su ogni principio e convenzione morale. Attraverso la costruzione di personaggi memorabili e l’utilizzo di dialoghi di straordinaria vivacità, il genio di Machiavelli offre al pubblico un ritratto profondamente ironico e disincantato della natura umana, capace di comunicare e far riflettere anche a distanza di secoli.

L’eccellenza del teatro amatoriale

L’evento rappresenta non solo un’importante occasione di svago cittadino, ma anche una vetrina di assoluto prestigio per l’espressione artistica. Così come tutti gli altri protagonisti inseriti nel cartellone del Premio “Gianfranco Trusiano”, la Compagnia Teatro 4 con la sua interpretazione della “Mandragola” rappresenta una delle migliori espressioni del teatro amatoriale. Si tratta di realtà appassionate e competenti che, per qualità della messa in scena e dedizione, non hanno nulla da invidiare alle più blasonate produzioni teatrali professionistiche.

Informazioni e prenotazioni

L’organizzazione e la promozione della rassegna sono curate dalla Compagnia di Prosa di Quattordio APS (con sede in Via San Sebastiano 9).

Per richiedere maggiori informazioni sullo spettacolo e per procedere con le prenotazioni dei posti a sedere, è a disposizione del pubblico il numero di telefono 339 6458889. È inoltre possibile seguire le iniziative e gli aggiornamenti della Compagnia attraverso i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.