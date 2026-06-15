Il benessere psicofisico e il contatto profondo con la natura si fondono in un appuntamento speciale nel cuore verde della città. Domenica 21 giugno 2026, in occasione della Giornata internazionale dello Yoga, si terrà lo “Yoga Day al Giardino Botanico”, un’iniziativa interamente dedicata al relax, alla cura di sé e alla celebrazione del solstizio d’estate.

La location e cosa portare

La manifestazione, visibile nei dettagli grafici di locandina_2.jpg , si svolgerà nella suggestiva cornice del Giardino Botanico “Dina Bellotti”, situato in via Giulio Monteverde 24 ad Alessandria.

L’evento è promosso dall’Assessorato ai Parchi e alle Aree verdi del Comune, in collaborazione con il Giardino Botanico di Alessandria, il Gruppo Astrofili Galileo e lo Studio Olistico Essenza Yoga. Ciascun partecipante è invitato a portare con sé il proprio tappetino personale per poter svolgere comodamente le attività sul prato.

Il programma della mattinata

Il palinsesto dello Yoga Day coprirà l’intera mattinata con tre momenti principali, accuratamente scanditi dall’orologio:

Ore 9:00 – 11:00: L’evento si aprirà con i tradizionali Saluti al sole e la sessione collettiva di pratica di yoga.

L’evento si aprirà con i tradizionali Saluti al sole e la sessione collettiva di pratica di yoga. Ore 11:00 – 12:00: Spazio all’approfondimento scientifico e astronomico con un momento dedicato alla scoperta e alla celebrazione del Solstizio d’estate.

Spazio all’approfondimento scientifico e astronomico con un momento dedicato alla scoperta e alla celebrazione del Solstizio d’estate. Ore 12:00: La mattinata si concluderà con un gesto simbolico a favore dell’ambiente, ovvero la messa a dimora di un acero giapponese all’interno del giardino.

Info e prenotazioni

Per poter prendere parte alle attività programmate è necessario registrarsi preventivamente. Per ricevere informazioni dettagliate e per effettuare le prenotazioni obbligatorie, è possibile contattare direttamente la referente Cristina al numero telefonico 3387158931.