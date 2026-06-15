La Marina di Porto Maurizio ha fatto da cornice alla tradizionale e commovente cerimonia in memoria dei Caduti e dei Dispersi in Mare. L’evento, che da oltre quarant’anni rappresenta un momento di profondo raccoglimento per la comunità locale, ha visto la partecipazione degli assessori regionali Alessandro Piana e Marco Scajola.

Un tributo che dura da 42 anni

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Stella Maris, una realtà fondata nel maggio del 1983. Nata ufficialmente un anno dopo, nel 1984, questa ricorrenza rappresenta da ben 42 anni un tributo solenne a tutte le persone che hanno perso la vita in mare, configurandosi come un’occasione fondamentale per mantenerne viva la memoria.

Il momento centrale della giornata ha previsto la tradizionale consegna della corona d’alloro alla Capitaneria di Porto, seguita dalla suggestiva posa della stessa direttamente in mare e dalla caratteristica processione delle imbarcazioni.

Il legame con le istituzioni e il tesseramento

La cerimonia di quest’anno ha sancito un legame ancora più stretto tra l’associazione e i rappresentanti della Regione Liguria:

L’assessore Alessandro Piana è stato ufficialmente tesserato dall’Associazione Stella Maris, un gesto che testimonia la vicinanza a una realtà che custodisce la cultura marinara ligure.

è stato ufficialmente tesserato dall’Associazione Stella Maris, un gesto che testimonia la vicinanza a una realtà che custodisce la cultura marinara ligure. L’assessore Marco Scajola ha preso parte all’evento confermando un rapporto di lunga data, dato che da diversi anni è socio onorario del sodalizio.

Le parole degli assessori

“Essere qui oggi significa rendere omaggio a chi ha perso la vita in mare e alle loro famiglie – ha dichiarato l’assessore regionale Alessandro Piana –. La memoria è un patrimonio prezioso che dobbiamo custodire e tramandare alle nuove generazioni. Ringrazio il presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris Guido Ascheri e tutti i soci per l’impegno, la passione e la dedizione. Entrare a far parte dell’associazione è per me motivo di orgoglio”.

A fargli eco è stato il collega di giunta, che ha posto l’accento sull’identità storica di Imperia:

“Ricordare i marinai dispersi e caduti significa custodire una parte importante della storia e dell’identità della nostra comunità – ha sottolineato Marco Scajola –. La posa in mare rappresenta un momento di grande valore umano e simbolico, così come la processione delle imbarcazioni, che unisce generazioni diverse. Un sentito ringraziamento va al presidente Guido Ascheri e a tutti i volontari che con passione continuano a mantenere viva una tradizione profondamente legata alla storia marinara di Imperia e di Borgo Marina”.