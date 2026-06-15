Un ufficio postale completamente rinnovato, più accogliente, attento all’ambiente e trasformato in uno sportello unico per la Pubblica Amministrazione. Da oggi, lunedì 15 giugno 2026, la sede di Basaluzzo torna ufficialmente operativa e a disposizione dei cittadini dopo la conclusione dei previsti interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico.

Il progetto “Polis” per i piccoli Comuni

I lavori che hanno interessato i locali di via Stazione rientrano nel modello “Polis”, l’importante iniziativa nazionale lanciata da Poste Italiane. Questo progetto è specificamente finalizzato a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti, offrendo un contributo concreto al loro rilancio e contrastando il progressivo abbandono dei territori.

Grazie a questo intervento, la sede di Basaluzzo è stata ridisegnata per accogliere, oltre ai classici servizi postali e finanziari, anche i principali canali della pubblica amministrazione.

Locali accessibili e soluzioni ecologiche

L’ufficio postale è stato oggetto di un profondo rinnovamento strutturale volto a migliorare il comfort e l’inclusività:

Arredi e accessibilità: la sala al pubblico presenta nuovi arredi, colori rinnovati e l’installazione di una corsia dedicata ai cittadini ipovedenti.

la sala al pubblico presenta nuovi arredi, colori rinnovati e l’installazione di una corsia dedicata ai cittadini ipovedenti. Sostenibilità: gli ambienti interni sono stati ottimizzati con soluzioni a basso impatto ambientale e dotati di un moderno impianto di illuminazione a basso consumo energetico.

gli ambienti interni sono stati ottimizzati con soluzioni a basso impatto ambientale e dotati di un moderno impianto di illuminazione a basso consumo energetico. Nuovi sportelli: è stato appositamente realizzato uno sportello ribassato, studiato per permettere di richiedere in piena comodità i vari servizi.

Passaporti, INPS e anagrafe direttamente in sede

La grande novità legata alla riapertura risiede nella possibilità di sbrigare numerose pratiche burocratiche direttamente in paese, evitando spostamenti. Presso l’ufficio di Basaluzzo sono infatti da oggi disponibili:

I certificati anagrafici .

. I servizi INPS , come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. La richiesta o il rinnovo del passaporto: grazie alla convenzione siglata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono presentare la documentazione direttamente allo sportello senza doversi recare in Questura, scegliendo poi se ricevere il documento direttamente a domicilio.

Gli orari di apertura

L’ufficio postale di Basaluzzo ha ripreso le attività osservando i suoi consueti orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:20 alle ore 13:45.

dalle ore 8:20 alle ore 13:45. Il sabato: dalle ore 8:20 alle ore 12:45.