Si è aperta ufficialmente ieri, con una cerimonia ricca di partecipazione e forte coinvolgimento, la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026, presso la suggestiva cornice del bacino portuale di Oneglia. L’attesa manifestazione, organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi in stretta sinergia con la Città di Imperia, animerà il territorio cittadino fino al 29 giugno. Dopo il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità e l’esibizione della Banda di Pompeiana, la festa entra subito nel vivo a partire da oggi, sabato 20 giugno, offrendo a residenti e turisti un denso calendario di eventi tra gastronomia, cultura, sport e intrattenimento.

Il programma di oggi, sabato 20 giugno

La seconda giornata della kermesse accende il porto di Oneglia con un ricco palinsesto pomeridiano e serale:

Ore 17.00: Apertura di MercantIneja in Calata G.B. Cuneo. Oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia animeranno la mostra-mercato con prodotti artigianali, eccellenze gastronomiche, articoli per la casa, moda e benessere.

Apertura di MercantIneja in Calata G.B. Cuneo. Oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia animeranno la mostra-mercato con prodotti artigianali, eccellenze gastronomiche, articoli per la casa, moda e benessere. Ore 18.30: Apertura dell’Info Point, dell’Area Bimbi e degli spazi espositivi. Saranno operativi i presidi della Croce Rossa Italiana (che garantisce l’assistenza per tutta la durata dell’evento) e gli stand informativi di Città di Imperia, Polizia Locale, Rifugio “La Cuccia”, Club Marathon Imperia, Compagnia di San Leonardo, Circolo ARCI e Intercultura.

Apertura dell’Info Point, dell’Area Bimbi e degli spazi espositivi. Saranno operativi i presidi della Croce Rossa Italiana (che garantisce l’assistenza per tutta la durata dell’evento) e gli stand informativi di Città di Imperia, Polizia Locale, Rifugio “La Cuccia”, Club Marathon Imperia, Compagnia di San Leonardo, Circolo ARCI e Intercultura. Ore 19.00 – 19.30: Apertura delle casse e degli stand gastronomici di Ineja Food. I visitatori potranno gustare stoccafisso all’onegliese, minestrone, ravioli, trofie, spiedini, frittura di calamari e acciughe, accompagnati da vini locali e birre artigianali. Il piatto speciale del giorno sarà il tradizionale “Zemin di pesce”.

Apertura delle casse e degli stand gastronomici di Ineja Food. I visitatori potranno gustare stoccafisso all’onegliese, minestrone, ravioli, trofie, spiedini, frittura di calamari e acciughe, accompagnati da vini locali e birre artigianali. Il piatto speciale del giorno sarà il tradizionale “Zemin di pesce”. Ore 21.00: Serata danzante nell’area spettacoli in compagnia dell’orchestra “Sorrisi e Musica”.

Le mostre: un tuffo nella storia e nella fotografia di Imperia

Il polo culturale della manifestazione, ospitato presso la Tenda della Cultura, arricchisce il programma con due importanti percorsi espositivi aperti dalle 18.30:

“Scagno 1930”: Una vera e propria memoria dell’olio curata da Sergio Cecchinel. La mostra accompagna il visitatore in un viaggio storico nell’industria olearia imperiese attraverso documenti, foto e oggetti d’epoca.

Una vera e propria memoria dell’olio curata da Sergio Cecchinel. La mostra accompagna il visitatore in un viaggio storico nell’industria olearia imperiese attraverso documenti, foto e oggetti d’epoca. “Ineja. Uno sguardo d’autore”: Esposizione personale del fotografo imperiese Marco “Fish” Pesce (visitabile fino al 29 giugno), che invita il pubblico a scoprire dettagli ed emozioni invisibili a uno sguardo frettoloso.

Lo sport con “La Zucchetta di San Giovanni”

Venerdì 26 giugno spazio anche allo sport con l’attesa corsa podistica non competitiva organizzata dal Club Marathon Imperia. La competizione prevede un tracciato principale di 8 chilometri e una Family Run di 5 chilometri:

Partenza: ore 18.30 da Calata Cuneo (Banchina Aicardi).

ore 18.30 da Calata Cuneo (Banchina Aicardi). Arrivo: Largo Terrizzano (davanti alla Capitaneria di Porto).

Largo Terrizzano (davanti alla Capitaneria di Porto). Iscrizioni e kit: La quota di partecipazione comprende il pettorale, il cronometraggio, la maglietta ricordo, l’assicurazione, un primo piatto e l’acqua. Per le iscrizioni è disponibile il sito iscrizioni.imperiacorre.it e il numero di telefono 347 4059559.

La quota di partecipazione comprende il pettorale, il cronometraggio, la maglietta ricordo, l’assicurazione, un primo piatto e l’acqua. Per le iscrizioni è disponibile il sito iscrizioni.imperiacorre.it e il numero di telefono 347 4059559. Premiazioni: Si terranno alle 20.30 sul palco della Festa e premieranno i primi cinque classificati assoluti, le prime cinque donne della 8 km e prevederanno numerosi premi a sorteggio.

Il coinvolgimento del centro con il C.I.V. NuovOneglia

La festa abbraccia anche le vie del centro cittadino grazie alle iniziative promosse dal C.I.V. NuovOneglia. I locali aderenti proporranno l’esclusivo “Cocktail di San Giovanni”, mentre i negozi si vestiranno a festa con “San Giovanni in Vetrina”. Da non perdere, infine, l’appuntamento con “Cinema e Shopping sotto le Stelle – Ciak si Compra”, previsto per giovedì 25 giugno alle ore 21.30: una serata in collaborazione con il Cineforum Imperia che vedrà le attività commerciali aperte al pubblico anche in orario serale.