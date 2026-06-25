SERRAVALLE SCRIVIA – Una serata all’insegna della musica, del divertimento e dell’energia coinvolgerà il centro di Serravalle Scrivia domenica 5 luglio 2026 alle ore 21.00, quando in Piazza Paolo Bosio salirà sul palco la Explosion Band, protagonista di uno spettacolo capace di conquistare il pubblico di tutte le età.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività culturali e di animazione del territorio promosse dal Vice Sindaco Walter Zerbo, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro, aggregazione e valorizzazione culturale aperte a cittadini e visitatori.

La Explosion Band propone un repertorio travolgente che attraversa le più grandi hit dance, pop e rock dagli anni Ottanta fino ai successi contemporanei. Più che un semplice concerto, il loro spettacolo è un autentico “Energy Disco Show”, caratterizzato da un ritmo incalzante senza pause, spettacolari coreografie acrobatiche, rapidi cambi d’abito e un costante coinvolgimento del pubblico. In scaletta, le cover dei grandi classici della musica italiana e internazionale che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni.

L’evento si svolgerà nell’ambito del progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che sostiene iniziative finalizzate alla valorizzazione della cultura musicale e alla promozione di opportunità di aggregazione e crescita culturale per la comunità.

L’ingresso è libero.

Appuntamento quindi domenica 5 luglio 2026, alle ore 21.00, in Piazza Paolo Bosio a Serravalle Scrivia, per una serata di musica dal vivo, spettacolo ed emozioni con la Explosion Band.