Si è aperta ieri a Chiusavecchia l’edizione 2026 di Expo Valle Impero, l’attesa manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agricole, produttive, culturali e associative del territorio.

Al taglio del nastro hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana, l’assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e l’assessore al Turismo Luca Lombardi. Presenti la Direttrice reggente di Anci Liguria Annalisa Cevasco e il Vicepresidente di Anci Liguria Fabio Natta, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Green Community “Concrete e verdi”.

La giornata inaugurale ha ospitato l’importante tavola rotonda dal titolo “Green Communities, rigenerazione urbana e DiGiVillae, un percorso di continuo sviluppo”.

Al centro del dibattito, la presentazione dei risultati finali della Green Community imperiese “Concrete e verdi: due Valli sostenibili”, un’alleanza nata dall’unione d’intenti tra la Valle Impero e l’Alta Valle Arroscia, sviluppata sotto la regia di Anci Liguria. La Green Community unisce gli 8 Comuni della Valle Impero (Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco e Pontedassio) e gli 11 Comuni dell’Unione dell’Alta Valle Arroscia. Il bilancio complessivo segna un successo straordinario: 20 progetti realizzati, tutti portati a termine e interamente rendicontati nel pieno rispetto delle scadenze previste dal PNRR.

“Durante l’Expo della Valle Impero abbiamo presentato, insieme a tutti i Sindaci coinvolti, i risultati finali del progetto PNRR ‘Green Community concrete e verdi’ – ha commentato Fabio Natta con orgoglio – Lo abbiamo fatto con grande soddisfazione: siamo ormai in dirittura d’arrivo e abbiamo rispettato pienamente i tempi. Sono stati realizzati interventi importanti in diversi settori, tutti regolarmente rendicontati grazie alla regia e alla collaborazione di Anci, oltre che al grande gioco di squadra tra gli attori del territorio.

All’appello erano presenti gli otto Sindaci della Valle Impero e l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia, che raggruppa altri 11 Primi cittadini. La partecipazione compatta di tutte le amministrazioni coinvolte testimonia il successo del lavoro svolto e l’efficacia di questa sinergia, segno tangibile della volontà e della capacità di muoversi verso un’azione comune.

La Green Community ha dato al territorio uno strumento in più per fare rete: lavorare insieme non è solo una necessità, ma è diventato anche un piacere”.

Per dare continuità e non disperdere il patrimonio di coesione nato con “Concrete e verdi”, Anci ha colto l’occasione dell’Expo per lanciare il nuovo progetto europeo Alcotra DiGiVillae.

DiGiVillae punta a fornire alle vallate gli strumenti necessari per la valorizzazione turistica ed economica a lungo termine. Attraverso una piattaforma dedicata alla raccolta di buone pratiche e a strategie di storytelling digitale, DiGiVillae permetterà di promuovere in modo innovativo e integrato le bellezze, la cultura e i prodotti tipici dei piccoli borghi dell’entroterra ligure, proiettandoli verso una vetrina internazionale e garantendo un flusso di sviluppo continuo.