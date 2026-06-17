Il borgo di Garbagna si prepara a inaugurare la stagione estiva con il suo ormai tradizionale concerto dal vivo. Sabato 27 giugno 2026, alle ore 21:30, la suggestiva cornice del Cortile Rovelli ospiterà lo spettacolo musicale “..Canzoni.. ..Droni & Padroni..”, portato in scena dalla band D.O.C. (Direzione Ostinata e Contraria). L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Garbagna, unisce lo spettacolo a un’importante finalità solidale a sostegno del tessuto culturale del paese.

Un viaggio nella grande musica italiana

La serata promette di far cantare ed emozionare il pubblico ripercorrendo i più grandi successi della musica d’autore e del pop-rock italiano. Come annunciato dalla locandina dell’evento, il gruppo D.O.C. proporrà un vasto ed eterogeneo repertorio che omaggerà i giganti del nostro panorama musicale.

Tra gli artisti le cui canzoni verranno reinterpretate durante il concerto figurano:

  • De André, De Gregori, Guccini e Vecchioni
  • Battisti, Battiato e Finardi
  • Bennato e Bertoli
  • Vasco Rossi e Modà
  • Storiche band come Nomadi, New Trolls e Tazenda

L’impegno per la cultura: sostenere Librinscena e Garbagna

L’ingresso alla serata musicale sarà ad offerta. L’intero ricavato andrà a favore dell’Associazione Librinscena ODV, realtà molto attiva sul territorio e organizzatrice dell’evento.

Il contributo del pubblico sarà fondamentale per dare continuità alle numerose iniziative promosse dall’associazione. Come spiegato da M. Gabriella Mogliazza, i fondi raccolti servono infatti a mantenere vivi:

  • I laboratori di teatro, canto e scrittura.
  • Le presentazioni di libri e le conferenze.
  • Le visite guidate tra le vie del borgo.
  • Le mostre di pittura e molto altro ancora.

La partecipazione al concerto rappresenta dunque, nelle parole degli organizzatori, un atto concreto: “Un modo per sostenere la nostra attività e per sostenere Garbagna”.

Informazioni e contatti

  • Evento: Concerto dei D.O.C. – “..Canzoni.. ..Droni & Padroni..”
  • Data e Ora: Sabato 27 giugno 2026, ore 21:30
  • Luogo: Cortile Rovelli, Garbagna (AL)
  • Ingresso: Ad offerta (a favore di Librinscena ODV)
  • Contatti: Tel. 3493358295 – info@librinscena.it