Il borgo di Garbagna si prepara a inaugurare la stagione estiva con il suo ormai tradizionale concerto dal vivo. Sabato 27 giugno 2026, alle ore 21:30, la suggestiva cornice del Cortile Rovelli ospiterà lo spettacolo musicale “..Canzoni.. ..Droni & Padroni..”, portato in scena dalla band D.O.C. (Direzione Ostinata e Contraria). L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Garbagna, unisce lo spettacolo a un’importante finalità solidale a sostegno del tessuto culturale del paese.
Un viaggio nella grande musica italiana
La serata promette di far cantare ed emozionare il pubblico ripercorrendo i più grandi successi della musica d’autore e del pop-rock italiano. Come annunciato dalla locandina dell’evento, il gruppo D.O.C. proporrà un vasto ed eterogeneo repertorio che omaggerà i giganti del nostro panorama musicale.
Tra gli artisti le cui canzoni verranno reinterpretate durante il concerto figurano:
- De André, De Gregori, Guccini e Vecchioni
- Battisti, Battiato e Finardi
- Bennato e Bertoli
- Vasco Rossi e Modà
- Storiche band come Nomadi, New Trolls e Tazenda
L’impegno per la cultura: sostenere Librinscena e Garbagna
L’ingresso alla serata musicale sarà ad offerta. L’intero ricavato andrà a favore dell’Associazione Librinscena ODV, realtà molto attiva sul territorio e organizzatrice dell’evento.
Il contributo del pubblico sarà fondamentale per dare continuità alle numerose iniziative promosse dall’associazione. Come spiegato da M. Gabriella Mogliazza, i fondi raccolti servono infatti a mantenere vivi:
- I laboratori di teatro, canto e scrittura.
- Le presentazioni di libri e le conferenze.
- Le visite guidate tra le vie del borgo.
- Le mostre di pittura e molto altro ancora.
La partecipazione al concerto rappresenta dunque, nelle parole degli organizzatori, un atto concreto: “Un modo per sostenere la nostra attività e per sostenere Garbagna”.
Informazioni e contatti
- Evento: Concerto dei D.O.C. – “..Canzoni.. ..Droni & Padroni..”
- Data e Ora: Sabato 27 giugno 2026, ore 21:30
- Luogo: Cortile Rovelli, Garbagna (AL)
- Ingresso: Ad offerta (a favore di Librinscena ODV)
- Contatti: Tel. 3493358295 – info@librinscena.it