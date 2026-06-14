In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la città di Diano Marina ha ospitato un’importante iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e all’azione concreta. All’evento ha preso parte anche l’assessore regionale Marco Scajola, che ha ribadito il valore inestimabile di un gesto in grado di salvare vite umane.

Solidarietà in piazza: l’iniziativa e le associazioni

Per l’intera mattinata, la centralissima piazza del Comune della cittadina degli aranci si è trasformata in un vero e proprio polo della solidarietà. La manifestazione è stata fortemente voluta e organizzata dalla Fidas di Imperia, supportata da un’eccellente rete di collaborazione che ha coinvolto attivamente:

Croce Rossa Italiana (Comitato di Diano Marina)

(Comitato di Diano Marina) ADMO Liguria

DonatoriNati

Durante l’evento, i cittadini e i passanti hanno avuto a disposizione diverse preziose opportunità:

Ricevere tutte le informazioni necessarie riguardanti la pratica del dono.

riguardanti la pratica del dono. Effettuare sul posto la propria donazione di sangue .

. Sottoporsi in modo del tutto gratuito agli esami del sangue preliminari, il primo step fondamentale per iniziare il percorso e diventare donatori attivi.

Le dichiarazioni dell’assessore Scajola

Presente in piazza per sostenere la causa, l’assessore regionale ha sottolineato l’importanza dell’evento, parlando sia a nome delle istituzioni che a livello personale.

“Una giornata importante per incentivare a donare il sangue – ha dichiarato Marco Scajola –. Come amministratore e come donatore credo che sia fondamentale l’impegno di tutti per promuovere l’aiuto nei confronti dei più bisognosi”.

A conclusione del suo intervento, l’assessore ha voluto dedicare un doveroso tributo a chi garantisce costantemente il funzionamento di questa catena vitale: “Un sentito ringraziamento al presidente regionale e provinciale della Fidas Claudio Petrucci e a tutti gli operatori, i volontari, che ogni giorno sono impegnati sul territorio nella raccolta del sangue”.