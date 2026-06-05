La suggestiva cornice dei Colli Tortonesi si prepara a ospitare un affascinante viaggio tra scienza e leggenda. Sabato 6 giugno, l’Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per esplorare le profondità dell’universo attraverso la narrazione.

L’esplorazione del cosmo non passa soltanto attraverso le lenti degli strumenti ottici, ma vive anche nel potere della parola e del racconto. Con questo spirito, sabato 6 giugno 2026 alle ore 21:00, l’Osservatorio di Casasco aprirà le sue porte per l’atteso incontro intitolato “Il cielo narrato”, un evento che promette di unire l’incanto della volta celeste alla ricchezza della storia umana.

I protagonisti e il viaggio tra i miti

A guidare il pubblico in questa speciale serata saranno due relatori d’eccellenza: Luigi Torlai, stimato esperto di archeoastronomia, e Michele Bellone, noto giornalista scientifico e direttore del Festival Intrecci. Insieme, i due esperti accompagneranno i presenti in un affascinante percorso alla scoperta dei miti, delle storie e dei ritmi naturali che, fin dalla notte dei tempi, hanno caratterizzato e ispirato gli antichi osservatori del cielo.

L’osservazione astronomica e le informazioni utili

Al termine della conferenza, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, l’evento si sposterà dalla teoria alla pratica. Tutti i partecipanti avranno infatti la preziosa opportunità di prendere parte a una sessione di osservazione guidata, potendo scrutare le meraviglie e i segreti dello spazio utilizzando i potenti telescopi della struttura.

Il biglietto di ingresso per partecipare alla serata ha un costo di 5 euro. L’accesso è invece completamente gratuito per i ragazzi under 14 e per tutti i soci (si ricorda che la quota associativa annuale all’Osservatorio è di 30 euro). Per garantire la migliore gestione degli spazi, la prenotazione per l’evento è caldamente consigliata.

Consigli pratici e rete degli organizzatori

Essendo l’Osservatorio Astronomico situato in collina, a un’altitudine di circa 450 metri nel cuore dei Colli Tortonesi, gli organizzatori raccomandano al pubblico di optare per un abbigliamento a strati, munendosi di una felpa o di una giacca a vento per potersi godere le osservazioni notturne all’aperto nel massimo comfort.

L’iniziativa, che arricchisce in modo significativo il panorama degli eventi culturali e scientifici del nostro territorio, è organizzata dalla realtà di Scettici e Informati. L’appuntamento ha potuto prendere vita grazie al fondamentale sostegno e alla sinergia con importanti istituzioni, tra cui spiccano la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, sempre in prima linea nel supportare la divulgazione e le eccellenze locali.