Il Piccolo Oratorio di Remeneglia, frazione di Fabbrica Curone si prepara a rinnovare la sua devozione con l’edizione 2026 della Festa di S. Antonio da Padova. Un appuntamento sentito che unisce la comunità in momenti di preghiera, solenni celebrazioni e convivialità, culminando nella serata di sabato 13 giugno.

Il programma religioso

Il calendario delle celebrazioni, come riportato si apre con un momento di preparazione spirituale articolato su più serate:

Fino al 12 giugno: alle ore 21.00 si terrà il Triduo dedicato a Sant’Antonio.

La giornata clou della manifestazione è prevista per sabato 13 giugno, con i seguenti appuntamenti:

Ore 20.30: recita del Santo Rosario.

recita del Santo Rosario. Ore 21.00: celebrazione della Santa Messa che includerà l’Atto di Affidamento a Sant’Antonio. A seguire, i fedeli si raccoglieranno per la tradizionale processione e la suggestiva fiaccolata per le vie della località.

Il celebrante e i momenti di condivisione

Ad officiare la solenne Celebrazione sarà una figura di spicco per il territorio: la Messa sarà infatti presieduta da Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e di Asti.

Come da tradizione, il momento prettamente religioso lascerà poi spazio all’aggregazione e alla festa. Al termine della processione e della liturgia, i partecipanti potranno prendere parte alla riffa e all’incanto, per poi concludere la serata con un piccolo rinfresco organizzato in loco. Gli organizzatori rivolgono a tutti un caloroso invito a partecipare.