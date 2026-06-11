Domenica 14 giugno, a partire dalle ore 16:00, il Giardino “La Lucciola” di Tortona (situato in Viale Milite Ignoto, 1) si animerà di colori, creatività e divertimento. La Fondazione Nala invita infatti tutte le famiglie a partecipare a “Bambini in Festa!”, un ricco pomeriggio interamente dedicato allo svago e alla socializzazione dei più piccoli.

L’iniziativa, pensata per offrire un’alternativa ludica ed educativa ai bambini della città, vanta il prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del Comune di Tortona.

Il programma delle attività

Come illustrato nella locandina ufficiale dell’evento (locandina 2_2.jpg), il pomeriggio sarà scandito da una serie di appuntamenti e spazi tematici in grado di coinvolgere i bambini in diverse esperienze:

Laboratorio “Arte Naturale”: un momento creativo curato dalla Fattoria Didattica “Verde Commerce”.

un momento creativo curato dalla Fattoria Didattica “Verde Commerce”. Mercatino “Il Baratto dei Bambini”: un’iniziativa all’insegna dello scambio e della sostenibilità, organizzata da Swappy.

un’iniziativa all’insegna dello scambio e della sostenibilità, organizzata da Swappy. Spettacolo di burattini: andrà in scena “Animare: Lavorare Giocando”, a cura di Gabriella Roggero e Metello Faganelli (APS Almatheatro).

andrà in scena “Animare: Lavorare Giocando”, a cura di Gabriella Roggero e Metello Faganelli (APS Almatheatro). Giochi “Amici in Gioco”: attività ludiche gestite e animate dalle Pedagogiste.

attività ludiche gestite e animate dalle Pedagogiste. Il Cantastorie: i bambini potranno ascoltare le magiche “Fiabe sotto l’albero” raccontate da Luca Chieregato.

A completare questo ricco programma di intrattenimento ci sarà anche il tanto atteso momento della Merenda per tutti i piccoli partecipanti.

Informazioni e partner

L’ingresso alla manifestazione “Bambini in Festa!” è completamente libero.

L’evento è reso possibile anche grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio che figurano tra i partner della giornata, tra cui Madison Square, Arcadia (Fratelli Visconti), la Fattoria Didattica Verde Commerce, Swappy e l’associazione culturale Almatheatro. Un’ottima occasione per le famiglie per trascorrere una domenica pomeriggio in allegria, immersi nel verde e all’insegna della condivisione.