A partire da Diano Marina, prende il via una fondamentale campagna di sensibilizzazione contro le insidie del web promossa dall’Arma dei Carabinieri. Per tre giorni consecutivi, i cittadini avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i militari per imparare a riconoscere e difendersi dalle sempre più frequenti truffe informatiche.

L’iniziativa nei supermercati

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha organizzato una serie di punti informativi strategici, posizionati all’interno di luoghi di forte passaggio quotidiano per agevolare il contatto diretto con la popolazione.

Gli stand saranno operativi nelle seguenti giornate:

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno

Orario: dalle ore 09.00 alle ore 13.00

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Dove: presso i supermercati Basko situati a Diano Marina e a Imperia.

Un progetto di respiro regionale

Presso gli info-point allestiti per l’occasione, il personale dell’Arma dei Carabinieri sarà a completa disposizione della cittadinanza. I militari avranno il compito di illustrare nel dettaglio le dinamiche delle truffe online più diffuse (dal phishing alle frodi legate all’e-commerce, fino ai finti messaggi bancari) e di fornire consigli pratici su come proteggere i propri dati personali e i propri risparmi.

Come sottolineato dal Tenente Colonnello Mario Ricciardi, Comandante del Reparto Operativo di Imperia, l’iniziativa non si limita al solo territorio del Ponente: si tratta infatti di un progetto di più ampio respiro intrapreso a livello regionale, che vedrà lo svolgimento di attività analoghe di prevenzione e informazione anche nelle altre province della Liguria.

Un’occasione preziosa per tutti i cittadini, invitati a partecipare attivamente per fugare ogni dubbio e acquisire maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali.