San Salvatore Monferrato – Si è tenuto presso il centro ricreativo Casa Barco un importante incontro pubblico focalizzato sul tema della sicurezza cittadina, finalizzato alla prevenzione di furti e truffe. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in stretta sinergia con i Carabinieri della locale Stazione, ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza, desiderosa di apprendere gli strumenti utili per difendersi dai raggiri messi in atto dai malviventi. Durante la sessione informativa, il Maresciallo Ordinario Piergiacomo Tonelli, insieme al comandante della Polizia Locale Cara e al sindaco Corrado Tagliabue, ha illustrato nel dettaglio i meccanismi più ricorrenti utilizzati dai truffatori, analizzando sia i casi classici sia le più recenti testimonianze registrate sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alle trappole psicologiche con cui i malfattori cercano di carpire la fiducia delle vittime, in particolar modo degli anziani. Oltre ai consigli pratici forniti dai Carabinieri per aumentare la prevenzione e la vigilanza domestica, l’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle misure tecnologiche adottate per il controllo del territorio. Il sindaco ha infatti annunciato il rinnovo complessivo del sistema di videosorveglianza comunale, che prevede l’attivazione di un nuovo varco elettronico e l’installazione di ulteriori telecamere entro la fine dell’anno, estendendo la copertura anche alle frazioni periferiche per garantire una tutela capillare della popolazione.

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