Tra gli eventi più originali del weekend de LaMITICA 2026 spicca lo spettacolo intitolato “L’ultima Malabrocca. Mio nonno, la maglia nera”, in programma venerdì 26 giugno alle ore 21:00 presso il Belvedere della Chiesa di San Giorgio di Paderna. Protagonista della serata sarà Serena Malabrocca, nipote del celebre corridore tortonese Luigi Malabrocca, che racconterà la storia e la leggenda del nonno.
Quando arrivare ultimi divenne un’arte
Lo spettacolo offre l’opportunità di riscoprire una figura iconica del ciclismo eroico, capace di contrapporsi idealmente al mito della vittoria rappresentato da Fausto Coppi.
- Luigi Malabrocca divenne celebre tra gli anni Quaranta e Cinquanta per una peculiare abilità sportiva: conquistare e difendere con tenacia la “Maglia Nera”.
- Tale riconoscimento veniva assegnato ufficialmente all’ultimo classificato del Giro d’Italia.
- Il corridore tortonese riuscì a trasformare il suo posizionamento in coda alla classifica in una vera e propria arte, dando vita a una leggenda che continua ad attraversare le generazioni.