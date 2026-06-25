Ben 15 eventi in cinque giorni sono tantissimi, ma per la festa patronale di San Luigi Orione nel suo paese natale non sono mai abbastanza. Questo perchè il ricco cartellone di eventi è stato il frutto di un intenso lavoro di squadra, che ha saputo unire fede, tradizione e intrattenimento, con spettacoli musicali dal vivo, iniziative culturali, gastronomia, servizi per la salute e il benessere del corpo, momenti per la cura dell’anima.

A cominciare dalla camminata di inizio estate organizzata dall’associazione “Strada facendo” venerdì 19, è stato tutto un susseguirsi di iniziative dalle connotazioni più svariate: tre serate di “Pizza Festival” con circa 1.000 commensali, Festival bar, bancarelle in fiera e stand enogastronomici, esposizioni di auto d’epoca, il concerto dedicato all’amicizia fra don Orione e Lorenzo Perosi presso la Casa di riposo orionina, la proiezione del docufilm “Il sogno di Giona”, serate musicali con DJ e band di grande richiamo. Ma non solo: presso la Soams, la CRI ha organizzato una giornata di screening, conclusasi con un concerto del conservatorio Vivaldi. La casetta natale del Santo pontecuronese è stata aperta e visitata nella giornata di domenica 21, mentre la sala ‘Berri’ ha ospitato la mostra fotografica “Istantanee da Ponte”, inaugurata domenica mattina e conclusasi nel tardo pomeriggio di martedì con la premiazione degli autori delle fotografie vincitrici dell’omonimo concorso, organizzato dalla Biblioteca comunale. Piazza Martiri della Libertà è stata animata anche da uno spettacolo di danza di Derthona Fitness, mentre Piazza Matteotti ha ospitato la Pro Loco che ha preparato il suo famoso ‘Gnocco fritto’ per 300 persone.

Gonfiabile e apertura serale del parco-giochi per i più piccoli.

Un calendario fittissimo e variegato ha saputo intercettare i gusti di ogni fascia di età.