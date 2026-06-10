Domenica 14 giugno 2026, la tradizionale Commemorazione della Battaglia di Marengo si arricchisce di un profondo significato benefico. Quest’anno, l’evento volto a valorizzare il Marengo Museum e la storica vittoria napoleonica abbraccia la solidarietà, trasformando l’antico campo di battaglia in un vero e proprio luogo di speranza per sostenere la ricerca medica e la salute.

La giornata, ricca di appuntamenti istituzionali e rievocazioni, metterà al centro non solo il patrimonio del polo culturale alessandrino dedicato alla battaglia, ma anche un’importante iniziativa a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Il “Piatto solidale” a sostegno della ricerca

Il programma prenderà il via alle ore 10:30 con una conferenza dedicata alle nuove iniziative del polo Culturale. Durante l’incontro verrà ufficialmente presentato il “Piatto solidale – Pollo alla Marengo”, un progetto gastronomico e benefico realizzato in stretta collaborazione con i Discepoli di Escoffier Italia.

L’iniziativa coinvolgerà una rappresentanza di 30 chef Escoffier in tutta Italia, che proporranno contemporaneamente nei loro menù il celebre “piatto della Vittoria”. Per ogni porzione servita, verranno devoluti 5 euro alla FMRB (Fondazione Malattie Renali del Bambino – ETS), ente che opera presso la U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto Giannina Gaslini.

Alle ore 12:30, nel Foyer della struttura, il Presidente Escoffier Claudio Barisone e il team leader chef Domenico Spinelli avranno l’onore di servire il Pollo a Marengo alle autorità presenti. Per chi volesse degustare la specialità in città, i due ristoranti che lo serviranno ad Alessandria sono Burnia e Al Rock Cafè.

Rievocazioni storiche e visite al Marengo Museum

La mattinata sarà scandita anche da momenti di profondo richiamo storico e militare:

Ore 11:40: La storia prenderà letteralmente vita grazie all’addestramento e all’allestimento del campo curato dai rievocatori storici.

La storia prenderà letteralmente vita grazie all’addestramento e all’allestimento del campo curato dai rievocatori storici. Ore 12:00: Momento di raccoglimento per rendere i solenni onori ai caduti della battaglia.

Nel corso del pomeriggio, i riflettori si sposteranno sulle sale e sulle collezioni del Marengo Museum. Sarà infatti possibile partecipare a visite guidate della struttura, organizzate su due turni (alle ore 15:00 e alle ore 17:00) previa prenotazione.

Sempre nel pomeriggio, gli appassionati di strategia e storia potranno assistere alla dimostrazione di un innovativo progetto di wargame napoleonico da tavolo, ideato e realizzato dai fratelli Scapin.