Una fotografia pubblicata sui social media, che ritraeva un veicolo in prossimità della nuova pista ciclabile di via Saponiera, ha scatenato una valanga di polemiche e commenti offensivi nei confronti del Comune di Diano Marina e in particolar modo della Polizia Locale. L’episodio, avvenuto lunedì 8 giugno, ha generato un’ondata di indignazione online, alimentata dall’indicazione fuorviante che si trattasse di un utente che aveva parcheggiato impropriamente.

Successivi accertamenti hanno rivelato che il veicolo in questione era in realtà un mezzo di servizio utilizzato dal personale tecnico comunale per un sopralluogo. Nonostante la chiarificazione, la diffusione iniziale della foto ha innescato una serie di commenti polemici e ironici, alcuni dei quali rivolti direttamente alla Polizia Locale, accusata di negligenza nei controlli.

Il Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, è intervenuto dichiarando “Leggo con dispiacere per l’ennesima volta di alcuni commenti pubblicati in maniera inopportuna e privi di contesto, al fine di denigrare l operato del personale di Polizia locale e della amministrazione comunale. A prescindere dal caso in questione, in relazione al quale si stanno facendo gli accertamenti opportuni relativi all’ingresso sulla pista ciclabile di un autovettura dei tecnici per un sopralluogo, torno a condannare con fermezza questa inaccettabile consuetudine che più volte ha tentato di screditare il difficile e quotidiano lavoro del personale di Polizia Locale. Come già fatto in relazione ad analoghi episodi presenterò una nuova denuncia alla autorità giudiziaria nei confronti degli autori dei commenti diffamanti a tutela dell’immagine del corpo e a tutela degli operatori della Polizia Locale di Diano Marina il cui operato e impegno quotidiano al servizio della cittadinanza non deve e non può essere messo in dubbio da nessuno, specialmente da chi diffonde notizia artefatte al fine di racimolare facili visualizzazioni sulle piattaforme digitali”.

Anche il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi , ha voluto esprimere la sua posizione in merito all’accaduto: “Mi unisco alle parole del Comandante Degl’Innocenti nel condannare l’uso distorto dei social media per diffondere informazioni false e attaccare le istituzioni e il lavoro dei nostri dipendenti. L’Amministrazione è sempre disponibile al dialogo e al confronto costruttivo, ma non tollereremo attacchi ingiustificati e diffamatori che minano la serenità e la reputazione di chi lavora quotidianamente per il bene della nostra comunità. Il supporto e la collaborazione dei cittadini, che apprezziamo sinceramente, non può prescindere dal rispetto per il lavoro svolto e per le persone che lo portano avanti”.

L’episodio solleva ancora una volta la questione della responsabilità nell’uso dei social media e delle conseguenze che la diffusione di notizie non verificate può avere sull’immagine e sull’operato delle istituzioni pubbliche.

Ufficio stampa Comune di Diano Marina