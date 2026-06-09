Domenica 7 giugno, nella festosa cornice della “Festa di fine scuola” organizzata dalla Pro Loco di Viguzzolo, si è tenuta la cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio “Ar Mester”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Viguzzolese, è dedicata alla memoria dell’indimenticato maestro e sindaco Mario Marini (1932-2015).

Il concorso, giunto quest’anno al prestigioso traguardo del decennale, ha proposto agli alunni della Scuola Primaria di Viguzzolo il tema “Luoghi simbolo della storia di Viguzzolo”, invitandoli a scoprire, studiare e raccontare alcuni dei punti più significativi del patrimonio storico e culturale del paese.

Un successo firmato da quattro gruppi classe: pioggia di ex aequo

Alla competizione hanno partecipato quattro gruppi classe, che hanno presentato lavori caratterizzati da spiccata originalità, accuratezza della ricerca e grande impegno. L’altissimo livello qualitativo degli elaborati ha reso particolarmente difficile il compito della Commissione giudicatrice: per questo motivo, la giuria ha scelto di derogare al regolamento ufficiale, assegnando due primi premi e due secondi premi ex aequo.

I riconoscimenti sono stati così distribuiti:

Primo premio ex aequo: Attribuito alle classi II A e II B per l’elaborato “Un luogo, tante storie. Da Asilo a Municipio”, incentrato sulla storia dell’ex Asilo “Vittorina Buteri” (oggi sede degli uffici comunali), e alle classi III A e III B per “La pieve in gioco. Il gioco della Pieve e Abbina le carte”, un’originale proposta ludico-didattica dedicata alla millenaria Pieve di Santa Maria Assunta.

Attribuito alle classi per l’elaborato “Un luogo, tante storie. Da Asilo a Municipio”, incentrato sulla storia dell’ex Asilo “Vittorina Buteri” (oggi sede degli uffici comunali), e alle classi per “La pieve in gioco. Il gioco della Pieve e Abbina le carte”, un’originale proposta ludico-didattica dedicata alla millenaria Pieve di Santa Maria Assunta. Secondo premio ex aequo: Assegnato alle classi I A e I B per “Escape Room Exit dalla scuola di Viguzzolo”, un innovativo percorso a quiz che ripercorre la storia dell’antico convento della Santissima Annunziata (attuale edificio scolastico), e alle classi V A e V B per “Il vecchio mulino della Cavallina di Viguzzolo”, un’approfondita ricerca storica accompagnata da un plastico interamente realizzato con materiali riciclati.

La consegna dei premi e il valore della memoria

Durante la cerimonia, i premi sono stati consegnati direttamente alle classi vincitrici da Vittoria, moglie del maestro Mario Marini. Un momento emozionante che ha rimarcato il profondo valore educativo dell’iniziativa, capace da dieci anni di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della storia locale e delle proprie radici.

Ancora una volta, l’attività dell’Associazione Culturale Viguzzolese e il Premio “Ar Mester” hanno dimostrato come la scuola sappia farsi custode e protagonista nella trasmissione della memoria e dell’identità di una comunità, attraverso percorsi di ricerca capaci di unire lo studio, la creatività e la partecipazione attiva.