Solidarietà tangibile, attenzione alle nuove generazioni, tutela della salute pubblica e valorizzazione della cultura locale. È questo il bilancio di un’intensa stagione di iniziative promosse sul territorio dal Rotary Club Tortona per rispondere alle emergenze del presente e gettare solide basi per il futuro dei più giovani. Un anno di “service”, vissuto nel pieno spirito del motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, reso possibile dall’alleanza virtuosa con il Comune di Tortona, le aziende, le istituzioni scolastiche e il terzo settore.

I giovani al centro: emozioni, legalità e prevenzione

Un’attenzione speciale è stata dedicata alla crescita interiore, psicologica e civica delle giovani leve del territorio, operando in particolar modo all’interno dei principali istituti scolastici secondari di primo grado del tortonese:

Scuola ed emozioni: Attraverso il progetto “Confidami con Gusto”, sviluppato nelle classi prime, seconde e terze in collaborazione con la neuropsicologa Dott.ssa Alessandra Gottardello, il Club ha proposto una strategia preventiva psico-educativa. Basato sul modello DNAV (Desideri, Necessità, Azioni e Valori), il percorso ha aiutato i ragazzi a riconoscere e gestire le emozioni disfunzionali, potenziando il pensiero razionale e consapevole.

Attraverso il progetto “Confidami con Gusto”, sviluppato nelle classi prime, seconde e terze in collaborazione con la neuropsicologa Dott.ssa Alessandra Gottardello, il Club ha proposto una strategia preventiva psico-educativa. Basato sul modello DNAV (Desideri, Necessità, Azioni e Valori), il percorso ha aiutato i ragazzi a riconoscere e gestire le emozioni disfunzionali, potenziando il pensiero razionale e consapevole. Emergenza Nuove Droghe: Fondamentale l’incontro scientifico e di sensibilizzazione tenuto dal Prof. Locatelli degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri, che ha fatto chiarezza sulle insidie, le dipendenze e la diffusione delle nuove sostanze stupefacenti tra i giovanissimi.

Fondamentale l’incontro scientifico e di sensibilizzazione tenuto dal Prof. Locatelli degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri, che ha fatto chiarezza sulle insidie, le dipendenze e la diffusione delle nuove sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Cittadinanza e Costituzione: Accanto alla sfera emotiva, è stato dato spazio alla crescita civica con una lezione speciale incentrata sui valori cardine della Costituzione Italiana e della cittadinanza attiva.

Orientamento al lavoro e tutela della salute

Il Rotary Club ha attivato collaborazioni strategiche per preparare i ragazzi al futuro lavorativo, intervenendo contemporaneamente sulla sicurezza urbana:

Bussola per il domani lavorativo: Grazie a incontri diretti con i consulenti di Manpower, partner di primo piano del mercato occupazionale, gli studenti hanno potuto confrontarsi con le dinamiche aziendali e i canali di inserimento per le professioni del futuro.

Grazie a incontri diretti con i consulenti di Manpower, partner di primo piano del mercato occupazionale, gli studenti hanno potuto confrontarsi con le dinamiche aziendali e i canali di inserimento per le professioni del futuro. Cardioprotezione DAE: L’impegno per la salute si è tradotto in un gesto immediato con la donazione e l’installazione di un nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) in un punto strategico della città, aumentando così il livello di sicurezza e di primo soccorso urbano.

Le iniziative solidali, culturali e il sostegno al territorio

Il cuore pulsante del Rotary si è manifestato anche nelle tradizionali raccolte benefiche e nel sostegno al mondo associativo e storico locale, unendo le competenze professionali dei soci alla generosità dei volontari:

Raccolte solidali: I soci sono scesi in campo in prima persona per sostenere i presidi di aiuto primario, partecipando attivamente alla Colletta Alimentare e alla giornata del Banco Farmaceutico.

I soci sono scesi in campo in prima persona per sostenere i presidi di aiuto primario, partecipando attivamente alla Colletta Alimentare e alla giornata del Banco Farmaceutico. Musica e Inclusione: È nata un’importante sinergia culturale grazie alla collaborazione con il progetto Love for Music, un’iniziativa finalizzata a raccogliere fondi per sostenere le preziose attività di assistenza portate avanti dall’Associazione “Paolo Cucchi”.

È nata un’importante sinergia culturale grazie alla collaborazione con il progetto Love for Music, un’iniziativa finalizzata a raccogliere fondi per sostenere le preziose attività di assistenza portate avanti dall’Associazione “Paolo Cucchi”. Cultura e Territorio: Prosegue infine il progetto “Microcosmi”, che permette di riscoprire e valorizzare le bellezze artistiche e spirituali locali, con un focus speciale legato al Santuario della Madonna della Guardia di Tortona.

Forte dei traguardi raggiunti e dell’impatto positivo sulla comunità, il Rotary Club Tortona è già pronto a inaugurare una nuova stagione di service ricca di ulteriori novità.