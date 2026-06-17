Alessandria, 16 giugno 2026 – Si avvicina alla conclusione la mostra ABC – Bestiario di progetti viventi, allestita negli spazi del Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con Inchiostro Festival APS.

Il prossimo fine settimana sarà l’ultima occasione per visitare il bestiario tridimensionale che ha già accolto circa 1500 visitatori lungo il mese di esposizione.

La mostra raccoglie 21 opere nate da immaginari differenti: dai prodotti iconici del design alle sperimentazioni dei progettisti contemporanei, dalle serigrafie senza tempo ai tessuti decorati moderni. In mostra, opere di Piero Fornasetti, Keith Haring, Charles & Ray Eames, Michele De Lucchi, Enzo Mari, insieme a voci contemporanee come Lucamaleonte, Marcantonio, DULK e molti altri.

La risposta del pubblico ha confermato quanto esista un interesse autentico verso forme di design non convenzionali, capaci di sorprendere e coinvolgere visitatori di tutte le età.

“E’ stato un piacere per noi – sottolinea il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Paolo Arrobbio – ospitare una rassegna come ABC, con opere di artisti innovativi, capaci di declinare l’arte contemporanea in tante differenti direzioni. Una mostra originale, capace di incuriosire e sorprendere, e di attrarre un vasto pubblico di appassionati, che certamente sfrutteranno anche il prossimo week end per visitare ‘il bestiario’ in mostra negli spazi interni al cortile di Palatium Vetus. Del resto Inchiostro Festival APS ormai dal 2013 è un punto di riferimento per una vasta platea di appassionati di illustrazioni, calligrafie e stampe d’arte, ed è ormai un laboratorio di eccellenze artigianali che promuovono la manualità e l’utilizzo delle diverse tecniche di stampa”.

“Crediamo che ABC sia riuscita a dimostrare come il design può essere sorprendente, accessibile e profondamente ironico. Siamo molto felici di essere riusciti a portare ad Alessandria un’esposizione inedita di arte, design e illustrazione.

Ringraziamo la Fondazione CRAL per la fiducia e il pubblico per la curiosità e attenzione con cui ha attraversato la soglia del bestiario e si è fatta coinvolgere dalla meraviglia delle opere esposte.” — ha commentato Matteo Bergo, curatore del progetto.

La mostra sarà visitabile ad ingresso gratuito, sabato e domenica negli orari consueti.

La mostra è curata da Inchiostro Festival APS, la curatela, l’allestimento e l’organizzazione sono di Matteo Bergo, gli elaborati grafici sono di Francesca Grassano.

ABC – Bestiario di progetti viventi

Dal 30 maggio al 21 giugno 2026

Palatium Vetus – piazza della Libertà 28 Alessandria

Sabato e domenica – dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Ingresso libero e gratuito

Per info visite:

Cell. +39 347 7225802 – Matteo Bergo

Mail: ufficiostampa@inchiostrofestival.com

info@inchiostrofestival.com