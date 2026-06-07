Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino e per chi desidera immergersi nelle bellezze e nei sapori dell’Ovadese. Domenica 14 giugno, la suggestiva cornice del Castello di Trisobbio aprirà le sue porte per ospitare “Vini al Castello”, una manifestazione interamente dedicata alla promozione del patrimonio vitivinicolo e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione per trascorrere una domenica all’insegna della qualità, della convivialità e della scoperta delle eccellenze locali, celebrando i frutti del lavoro delle aziende agricole del territorio all’interno di uno dei luoghi più affascinanti della zona.

Degustazioni guidate e musica all’ombra del maniero

La manifestazione entrerà nel vivo a partire dalle ore 10:00 e si protrarrà fino alle 19:30. Durante l’intero arco della giornata, i visitatori avranno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta della produzione vinicola locale.

Assoluto protagonista della rassegna sarà l’Ovada DOCG, vero fiore all’occhiello del territorio, affiancato da una ricca selezione di altri vini proposti dalle aziende produttrici dell’Ovadese. Per garantire un’esperienza di altissimo livello, le degustazioni saranno servite e raccontate da sommelier professionisti. A rendere l’atmosfera ancora più piacevole e accogliente contribuirà un curato sottofondo musicale con DJ set.

I sapori della tradizione piemontese a tavola

Il connubio tra vino e buon cibo troverà la sua massima espressione grazie all’offerta gastronomica preparata per l’occasione. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, rimarrà aperto il Ristorante del Castello.

Sia per il servizio del pranzo che per quello della cena, la cucina proporrà un menù appositamente pensato e profondamente ispirato alla solida tradizione culinaria piemontese, sapientemente curato dalle mani dello chef Juri Risso.

Una rete virtuosa per la promozione della comunità

“Vini al Castello” testimonia ancora una volta la grande forza della sinergia tra le realtà e le istituzioni locali, unite con l’obiettivo comune di valorizzare l’identità del territorio.

L’evento è infatti organizzato direttamente dal Castello di Trisobbio, ma si avvale della fondamentale e proficua collaborazione di partner di primo piano: l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, il Consorzio Ovada DOCG, l’Amministrazione del Comune di Trisobbio e l’Agenzia Turistica Locale ALEXALA.

Per richiedere ulteriori informazioni sui dettagli della giornata e per effettuare le prenotazioni, è possibile contattare direttamente Juri Risso al numero di telefono 345 6044090.