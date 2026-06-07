La grande rete delle parrocchie tortonesi si prepara a vivere uno dei momenti di aggregazione più attesi e partecipati dell’anno. Venerdì 19 giugno, la Diocesi di Tortona riunirà centinaia di ragazze e ragazzi per l’annuale appuntamento con “Mondoratori”, il festoso raduno che fa da preludio alle imminenti attività estive dei Grest.

Sebbene la cornice fisica scelta per accogliere la vastissima affluenza di questa edizione sia la vicina città di Voghera, il cuore pulsante, la regia e la macchina organizzativa dell’evento battono orgogliosamente a Tortona. A curare l’iniziativa in ogni minimo dettaglio è infatti il servizio di Pastorale Giovanile Diocesano, affiancato dall’A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale San Paolo Italia). Un lavoro di squadra che ha saputo creare una virtuosa sinergia con il Comune di Voghera e le realtà associative locali, tra cui il Comitato della Croce Rossa Italiana, ASM Voghera e l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Voghera.

Il richiamo del Vescovo e il tema dell’anno

A fare gli onori di casa e ad accogliere i tantissimi giovani provenienti da tutte le Parrocchie della Diocesi ci sarà il Vescovo, Monsignor Guido Marini. È proprio lui a rivolgere un invito carico di gioia a tutti i bambini, agli animatori e ai sacerdoti del territorio, chiamati a condividere una giornata all’insegna della preghiera, del gioco e della più autentica condivisione fraterna.

A fare da filo conduttore alla giornata sarà il tema scelto per quest’anno, un titolo che promette già grandi emozioni: “Che meraviglia! Un’estate sottosopra con Alice”.

Il programma della manifestazione

L’agenda di venerdì 19 giugno prevede un programma denso e ben scandito, pensato per coinvolgere attivamente bambini e adolescenti:

Ore 10.00: Il ritrovo generale per tutte le delegazioni parrocchiali è fissato presso l’ex caserma in via Kennedy a Voghera, dove i presenti riceveranno il saluto istituzionale del sindaco Paola Garlaschelli. A seguire, i ragazzi daranno vita a una colorata sfilata lungo via Emilia fino a raggiungere piazza Duomo.

Il ritrovo generale per tutte le delegazioni parrocchiali è fissato presso l’ex caserma in via Kennedy a Voghera, dove i presenti riceveranno il saluto istituzionale del sindaco Paola Garlaschelli. A seguire, i ragazzi daranno vita a una colorata sfilata lungo via Emilia fino a raggiungere piazza Duomo. Ore 11.30: Il corteo farà il suo ingresso nella collegiata di San Lorenzo. Qui si terrà un momento centrale della giornata, dedicato alla preghiera e alla profonda riflessione guidata direttamente dal Vescovo.

Il corteo farà il suo ingresso nella collegiata di San Lorenzo. Qui si terrà un momento centrale della giornata, dedicato alla preghiera e alla profonda riflessione guidata direttamente dal Vescovo. Ore 12.00: I partecipanti si rimetteranno in cammino in corteo per trasferirsi allo stadio “Parisi”.

I partecipanti si rimetteranno in cammino in corteo per trasferirsi allo stadio “Parisi”. Il pomeriggio: Dopo la pausa pranzo, gli spazi dello stadio si animeranno con grandi giochi e molteplici attività ricreative studiate per le diverse fasce d’età. Il gran finale della manifestazione è previsto intorno alle ore 16.00, momento in cui le parrocchie si saluteranno dandosi l’arrivederci alla prossima edizione.

Le indicazioni per le iscrizioni

La Diocesi di Tortona ricorda a tutte le realtà parrocchiali che è necessario comunicare le proprie adesioni. Le prenotazioni sono attese attraverso un semplice sms o un messaggio WhatsApp al numero 339 7572958, oppure inviando una mail all’indirizzo ufficiale pastoralegiovaniletortona@gmail.com.

Al momento dell’iscrizione, si richiede di indicare con precisione la località della Parrocchia, il numero esatto dei partecipanti (avendo cura di suddividerli tra scuole elementari e medie), oltre al numero degli animatori e dei genitori che saranno presenti a supporto dei ragazzi.