SABATO 6 GIUGNO

Tortona: ore 21,15 presso il Paterno, Cortile Casa Madre di Don Orione, via Emilia 63 prende il via L’Alexandria Opera Festival. Rassegna canora itinerante in luoghi pubblici e privati, che ha come caratteristica lo spostarsi da una località all’altra del territorio alessandrino. Al pianoforte il maestro Umberto Battegazzore

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Casasco: alle ore 21:00, l’Osservatorio di Casasco aprirà le sue porte per l’atteso incontro intitolato “Il cielo narrato”, un evento che promette di unire l’incanto della volta celeste alla ricchezza della storia umana

Garbagna: fino al 14 giugno presso la sala Polifunzionale Rovelli mostra di pittoscultura di Sonia Delponte e Fabrizio Falchetto. Orario 10-12 e 15-19

Pontecurone: in piazza bertelli festa dell’avis L’energia salirà alle stelle con il concerto sul palco della Lucky & The Gang Band. Il proseguimento della nottata musicale sarà affidato nuovamente ai ritmi dei Garage DJs.

DOMENICA 7 GIUGNO

Tortona: dalle 15 alle 19 in via Barabino è aperta gratuitamente al pubblico Casa Barabino con o studio del pittore.

Tortona: a partire dalle ore 14:30 e fino alle 19:00, Tortona ospiterà la “Festa dello Sport e delle Famiglie”. L’evento promosso dal Comune di Tortona, dall’Opera di Don Orione e dalla Polisportiva Derthona, si svilupperà negli spazi dell’Oratorio San Luigi e del Centro Mater Dei, situati in Via Don Sparpaglione. L’obiettivo dell’iniziativa è quello avvicinare i più giovani alla pratica sportiva intesa come veicolo di benessere psicofisico e di integrazione sociale. Per tutta la durata della manifestazione, i partecipanti avranno la possibilità unica di provare gratuitamente diverse discipline sportive grazie alla collaborazione e alla presenza sul campo realtà sportive del territorio. Tra le associazioni coinvolte figurano il Derthona Atletica, Derthona Basket, Lions Rugby Tortona, Derthona Tennis, Derthona Combat, Dertona Calcio Giovanile, Pallamano Derthona, Derthona Nuoto, Derthona FBC 1908, Boxing Club Tortona, Budo Arashi Tortona, EnjoyThe Trail.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Garbagna: fino al 14 giugno presso la sala Polifunzionale Rovelli mostra di pittoscultura di Sonia Delponte e Fabrizio Falchetto. Orario 10-12 e 15-19

Pontecurone: in piazza Bertelli festa dell’Avis Si fa un salto indietro nel tempo con la party band “Tutti a 90”, pronta a proporre un divertente viaggio tra le più celebri hit degli anni ’90 (e non solo). La serata sarà impreziosita dalla presenza di simpatiche mascotte per la gioia e il divertimento di tutti i bambini.