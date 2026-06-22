La Città di Ventimiglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura e l’Area Archeologica di Nervia, presenta “VOX in Arena – Voci dal vivo nello spazio antico”. La suggestiva cornice del Teatro Romano di Albintimilium farà da palcoscenico, nel corso del mese di luglio, a una rassegna teatrale che unisce il mito antico, la satira e i grandi classici della letteratura.

Il programma degli spettacoli: dal mito greco a Machiavelli

Il cartellone teatrale di “VOX in Arena” accompagnerà il pubblico attraverso quattro appuntamenti, tutti con inizio fissato per le ore 21.15:

10 Luglio – Gioele Dix in “Ettore e Andromaca”: Uno dei momenti più intensi dell’Iliade diventa un racconto teatrale che attraversa il mito.

Uno dei momenti più intensi dell’Iliade diventa un racconto teatrale che attraversa il mito. 18 Luglio – Roberto Mercadini in “La più strana delle meraviglie”: Un viaggio affabulatorio nell’universo di William Shakespeare tra parole, personaggi e visioni senza tempo.

Un viaggio affabulatorio nell’universo di William Shakespeare tra parole, personaggi e visioni senza tempo. 23 Luglio – Arianna Porcelli Safonov in “Minotauri Contemporanei”: Una satira ironica e tagliente che utilizza il mito del Minotauro per osservare identità, fragilità e contraddizioni del presente.

Una satira ironica e tagliente che utilizza il mito del Minotauro per osservare identità, fragilità e contraddizioni del presente. 28 Luglio – Stivalaccio Teatro in “La Mandragola”: La celebre commedia di Niccolò Machiavelli rivive in una versione brillante e popolare ispirata alla Commedia dell’Arte.

Informazioni utili e biglietteria

Nei giorni in cui sono programmati gli spettacoli, l’apertura del botteghino in loco è prevista per le ore 20.00.

Il pubblico interessato a partecipare agli eventi può acquistare i biglietti d’ingresso attraverso due modalità:

Biglietteria fisica: Presso il Teatro Comunale, aperta al pubblico il lunedì mattina (dalle ore 9 alle 13) e il giovedì pomeriggio (dalle ore 15 alle 17).

Presso il Teatro Comunale, aperta al pubblico il lunedì mattina (dalle ore 9 alle 13) e il giovedì pomeriggio (dalle ore 15 alle 17). Acquisto online: Tramite la piattaforma Liveticket alla pagina dedicata “VOX IN ARENA”, raggiungibile all’indirizzo www.liveticket.it/voxinarena.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla manifestazione, l’organizzazione ha messo a disposizione i recapiti telefonici 0184 6183229 (Informazioni generiche) e 0184 1928309 (IAT Ventimiglia).