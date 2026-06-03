Il Comune di Diano Marina compie un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione del proprio litorale e della mobilità dolce. Con una recente determinazione, l’Amministrazione ha infatti predisposto l’acquisto di nuovi arredi urbani volti a migliorare e rendere più accogliente e pulita la Pista Ciclabile “Riviera dei Fiori”.

Proseguono a ritmo serrato gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistiche e viabilistiche nel Golfo di Diano. Come si evince dall’ultima determinazione dirigenziale emanata dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Diano Marina, sono ormai in via di completamento i lavori di realizzazione del tratto di ciclabile e delle fondamentali opere di difesa costiera lungo la ex Strada Statale 449, area da tutti conosciuta come l'”Incompiuta”.

Nuovi arredi per la “Riviera dei Fiori”

Proprio per farsi trovare pronti e garantire il massimo decoro a un’opera così attesa, l’Amministrazione comunale ha deciso di investire sul miglioramento estetico e funzionale della Pista Ciclabile “Riviera dei Fiori”.

Nello specifico, gli uffici competenti hanno approvato e affidato la fornitura dei nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti che verranno posizionati lungo il percorso. A seguito di un’attenta indagine di mercato informale, la scelta del Comune è ricaduta sui prodotti dell’azienda specializzata Metalco S.r.l. (con sede in provincia di Treviso). I cestini selezionati sono stati ritenuti la soluzione ottimale in quanto rispondono perfettamente ai rigorosi requisiti estetici, funzionali e di impatto visivo richiesti dall’Amministrazione per una zona di tale pregio paesaggistico.

I tempi di consegna

Secondo quanto stabilito dal documento ufficiale che fissa le clausole contrattuali, la ditta fornitrice avrà a disposizione otto settimane lavorative per provvedere alla consegna dei nuovi arredi urbani. Un tassello in più che va ad aggiungersi al grande mosaico della riqualificazione dell’Incompiuta, con il chiaro obiettivo di restituire a cittadini e turisti un percorso ciclo-pedonale sempre più curato, fruibile e attento al rispetto dell’ambiente.