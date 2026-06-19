Da mercoledì 24 a sabato 27 giugno 2026, Casale Monferrato diventerà il fulcro di “EXE PO 2026”, un’importante esercitazione nazionale di Protezione Civile incentrata sulla gestione del rischio idrogeologico e idraulico nel bacino del fiume Po. Coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile con il coinvolgimento di quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto), l’iniziativa si ispira allo scenario della storica alluvione del 2000. Si tratta di una simulazione su larga scala per testare i sistemi di allerta, i flussi di comunicazione e il coordinamento istituzionale di fronte a una piena straordinaria.

Il ruolo centrale di Casale Monferrato e il programma dei test

In tutto il Piemonte saranno mobilitate circa mille persone tra tecnici, operatori e volontari di numerose sigle e istituzioni, tra cui AIPo, Arpa, Prefetture, Vigili del Fuoco e Croce Rossa. Casale Monferrato ospiterà le principali attività sul campo, che si svilupperà secondo un fitto calendario:

Mercoledì 24 giugno (pomeriggio): prenderà il via l’allestimento dell’area di ammassamento per i volontari presso il Palafiere “Riccardo Coppo”.

prenderà il via l’allestimento dell’area di ammassamento per i volontari presso il Palafiere “Riccardo Coppo”. Giovedì 25 giugno (ore 8:00): attivazione del Centro Operativo Avanzato per riunire i rappresentanti dei soggetti coinvolti. Nella stessa giornata verrà simulata l’evacuazione del canile Baulandia (che ospita circa cinquanta cani) per testare la tutela degli animali in emergenza.

attivazione del Centro Operativo Avanzato per riunire i rappresentanti dei soggetti coinvolti. Nella stessa giornata verrà simulata l’evacuazione del canile Baulandia (che ospita circa cinquanta cani) per testare la tutela degli animali in emergenza. Attività sui fiumi: nel corso delle giornate si terranno monitoraggi arginali nell’area casalese e sul fiume Sesia, oltre a una simulazione dei Vigili del Fuoco per il soccorso di una persona caduta nel Po nei pressi del ponte cittadino.

nel corso delle giornate si terranno monitoraggi arginali nell’area casalese e sul fiume Sesia, oltre a una simulazione dei Vigili del Fuoco per il soccorso di una persona caduta nel Po nei pressi del ponte cittadino. Venerdì 26 giugno: entreranno in azione i droni per rilievi del territorio in tempo reale e squadre specializzate effettueranno il censimento dei danni simulati.

entreranno in azione i droni per rilievi del territorio in tempo reale e squadre specializzate effettueranno il censimento dei danni simulati. Sabato 27 giugno: prosecuzione delle manovre e conclusione ufficiale dell’esercitazione prevista per le ore 13:00.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha evidenziato il valore strategico dell’operazione:

“EXE PO 2026 rappresenta un’importante occasione di verifica della risposta operativa del sistema nazionale agli eventi di piena e di alluvione. Attraverso l’attivazione di specifiche strutture di coordinamento per il governo delle piene, metteremo alla prova i metodi di allertamento, di soccorso e di assistenza alla popolazione, la tutela degli animali e la valutazione delle situazioni di pericolosità e di rischio. Un test importante per affinare le procedure operative e garantire che ogni livello istituzionale sappia muoversi all’unisono”.

Anche il Vice Sindaco di Casale Monferrato, Luca Novelli, ha voluto rimarcare l’importanza dell’evento per la comunità locale, invitando i cittadini a non allarmarsi per i movimenti in città:

“Si tratta di un’attività importante che coinvolge il nostro territorio e che serve a verificare il funzionamento della macchina dei soccorsi in uno scenario simulato. Le attività previste potranno comportare la presenza di squadre e mezzi sul territorio, nell’ambito delle prove programmate, che si svolgeranno secondo una pianificazione condivisa tra tutti i soggetti coinvolti”.