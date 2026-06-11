La rassegna itinerante Monferr’Autore Festival fa tappa ad Alessandria per un appuntamento all’insegna della migliore scena cantautorale italiana. Domenica 14 giugno 2026, il palco dell’Officina ospiterà Dente, in un evento che intreccerà canzoni, sorrisi e riflessioni. Il festival, diretto dal giornalista Enrico Deregibus e organizzato da AccademiaMonferrato Musica&Danza, prosegue così la sua missione di valorizzazione del territorio attraverso la cultura.

L’incontro con Dente ad Alessandria

L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di domenica presso l’Officina di Largo Catania 17. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro.

Protagonista assoluto sarà Dente, al secolo Giuseppe Peveri. Insieme a figure come Brunori Sas e Vasco Brondi, rappresenta un nome fondamentale dell’indie e del cantautorato italiano degli ultimi vent’anni, distinguendosi per uno stile unico in delicato equilibrio tra ironia, amarezza e minimalismo.

Nato a Parma nel 1976, Dente ha alle spalle una solida carriera iniziata come chitarrista alla fine dello scorso millennio e proseguita come solista dal 2006. Artista poliedrico, ha all’attivo nove album in studio, un Ep, ma è anche fotografo e scrittore: ha pubblicato un libro di favole, uno di fotografie analogiche e ha collaborato con numerose e prestigiose testate e case editrici (tra cui Linus, Il Fatto Quotidiano, Minimum fax e La nave di Teseo).

Il cartellone dei prossimi eventi

La formula del Monferr’Autore Festival, che si propone come un vero e proprio format di live journalism, non si ferma qui. Dopo i successi della primavera, il calendario estivo propone una ricca offerta di eventi trasversali, che spaziano dalla musica al teatro, fino all’umorismo e alla letteratura:

Giovedì 25 giugno, ore 21.00: Incontro e concerto con Violante Placido a Rivarone (Piazza del vecchio asilo / via Contrada Grande 27).

Incontro e concerto con a Rivarone (Piazza del vecchio asilo / via Contrada Grande 27). Sabato 27 giugno, ore 21.00: Omaggio a Enzo Jannacci a Castelletto Monferrato (Piazza Vittorio Veneto).

Omaggio a a Castelletto Monferrato (Piazza Vittorio Veneto). Giovedì 2 luglio, ore 21.00: La Banda Osiris in “Le note dolenti” a Balzola (Piazza Giovanni XXIII).

La in “Le note dolenti” a Balzola (Piazza Giovanni XXIII). Sabato 11 luglio, ore 21.00: Incontro con Bruno Gambarotta a Gamalero (Piazza Passalacqua), in un’anteprima del festival letterario di San Lorenzo.

Ulteriori appuntamenti per i mesi di luglio e settembre sono attualmente in via di definizione.

Il Monferrato Music Contest per i giovani talenti

Tra gli eventi di punta previsti per settembre spicca la finale del Monferrato Music Contest, che si terrà al Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL).

Il concorso, realizzato in collaborazione con RadioGold, è una preziosa vetrina riservata a solisti e gruppi under 35 residenti nella provincia di Alessandria che propongono brani originali e autografi. L’iscrizione è completamente gratuita e la scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 1° luglio 2026. (Tutte le informazioni e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito: www.countrysportvillage-mirabello.it).

La rete del Festival e il territorio

Il Monferr’Autore Festival si conferma una grande rete culturale capace di accendere i riflettori sul Monferrato (sito Unesco) e sui suoi dintorni.

La rassegna è supportata da un’ampia rete di partner istituzionali e privati, tra cui i comuni di Balzola, Conzano, Gamalero, Lu Cuccaro Monferrato, Occimiano, Pontestura, Rivarone, Treville e Volpedo. A questi si aggiungono realtà come il circolo Ferrero, il multisala Kristalli e L’Officina di Alessandria, il Country Sport Village, Pantagruel di Casale Monferrato, AccademiaMonferrato Musica&Danza e, in ambito extra-provinciale, il Valsusa Film Fest.