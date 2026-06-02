Il nostro territorio si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale. Il 10 giugno, la cornice di Volpedo ospiterà l’esibizione di Davide Van De Sfroos, tappa di punta del Monferr’Autore Festival, la rassegna che unisce grandi artisti e valorizzazione delle eccellenze locali.

L’estate culturale entra nel vivo e tocca da vicino il nostro territorio. Il prestigioso Monferr’Autore Festival — rassegna piemontese di musica e cultura diretta da Enrico Deregibus con la direzione organizzativa di AccademiaMonferrato Musica&Danza — ha infatti scelto il suggestivo borgo di Volpedo per uno dei suoi eventi di maggior richiamo della stagione.

Davide Van De Sfroos a Volpedo: storie in musica

L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è per mercoledì 10 giugno 2026. Volpedo, centro nevralgico della nostra zona e da sempre attento alla promozione culturale, farà da palcoscenico alle storie di provincia (e non solo) raccontate in musica da Davide Van De Sfroos.

L’evento, che si inserisce proficuamente anche all’interno del cartellone del festival locale “Fiori di pesco” sostenuto dall’Amministrazione comunale di Volpedo, rappresenta un’occasione imperdibile per il nostro territorio. Il cantautore porterà la sua inconfondibile impronta folk e le sue narrazioni autentiche, perfettamente in sintonia con la natura trasversale della rassegna, che mira a unire i protagonisti della scena italiana con la valorizzazione del Monferrato (sito Unesco) e dei suoi immediati dintorni.

Il programma del Festival: musica, cultura e live journalism

Dopo gli ottimi riscontri di pubblico registrati nelle prime dieci date (che hanno visto protagonisti artisti del calibro di Ron, Mauro Pagani, Cisco e un omaggio ad Andrea Parodi), il Monferr’Autore Festival prosegue il suo viaggio itinerante. La manifestazione si distingue per il suo intreccio di canzone d’autore, rock, folk, ma anche teatro, cinema, umorismo e letteratura, proponendo spesso formule di “live journalism” che prevedono un dialogo diretto con gli ospiti.

Oltre alla data di Volpedo, la prima metà di giugno riserva altri due appuntamenti di assoluto rilievo:

7 giugno: lo storico folk dei Tre Martelli a Lu Cuccaro Monferrato.

lo storico folk dei a Lu Cuccaro Monferrato. 14 giugno: la canzone d’autore minimale e ironica di Dente ad Alessandria.

Il ricco calendario proseguirà poi nelle settimane successive con numerosi ospiti d’eccezione già confermati per i mesi estivi:

25 giugno: Violante Placido a Rivarone.

Violante Placido a Rivarone. 27 giugno: Omaggio a Enzo Jannacci a Castelletto Monferrato.

Omaggio a Enzo Jannacci a Castelletto Monferrato. 2 luglio: Banda Osiris a Balzola.

Banda Osiris a Balzola. 11 luglio: Bruno Gambarotta a Gamalero (in un’anteprima del festival letterario di San Lorenzo).

Ulteriori appuntamenti per i mesi di luglio e settembre verranno annunciati prossimamente dagli organizzatori.

Spazio ai giovani talenti: il Monferrato Music Contest

Fra gli eventi clou previsti per la fine dell’estate, spicca a settembre la finale del Monferrato Music Contest, in programma al Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL).

In concomitanza con il Festival è infatti partito il bando di questo concorso, realizzato in collaborazione con RadioGold. Si tratta di un’importante vetrina riservata a cantautori solisti e gruppi under 35 residenti nella provincia di Alessandria che siano autori delle proprie canzoni. L’iscrizione, che può essere effettuata scaricando l’apposita scheda dal sito del Country Sport Village, è totalmente gratuita e la scadenza è fissata per il 1° luglio 2026.