Dal 14 giugno al 13 settembre 2026 tornano i “Regionali del Mare”, i comodi collegamenti ferroviari diretti del fine settimana che uniscono il Piemonte alla Riviera romagnola. Un’alternativa sostenibile, accessibile e senza stress all’auto privata, pensata per raggiungere le più note località balneari dell’Adriatico senza la necessità di effettuare alcun cambio.

Verso il mare: le mete del fine settimana

Anche per l’estate 2026, viaggiando comodamente in treno, sarà possibile raggiungere direttamente alcune delle principali e più amate località balneari dell’Emilia-Romagna, tra cui Rimini, Riccione, Miramare, Misano Adriatico e Cattolica.

I collegamenti diretti saranno attivi ogni sabato e domenica. Nel corso degli anni, questo servizio ha registrato un crescente gradimento da parte dei viaggiatori, confermando la forte domanda e l’utilità pratica dei collegamenti diretti tra il Piemonte e la costa adriatica.

Orari, tratte e fermate intermedie

Il servizio prevede un totale di quattro corse giornaliere durante il fine settimana: due dirette dal Piemonte verso la Riviera romagnola e due per il tragitto inverso.

Ecco il dettaglio degli orari:

Corse di andata: I treni partiranno dalla stazione di Torino Porta Nuova alle ore 6.20 e alle 7.00 , per arrivare a Pesaro rispettivamente alle 12.02 e alle 12.29.

I treni partiranno dalla stazione di Torino Porta Nuova alle ore e alle , per arrivare a Pesaro rispettivamente alle 12.02 e alle 12.29. Corse di ritorno: I treni ripartiranno da Pesaro alle ore 14.11 e alle 16.05, per arrivare a Torino Porta Nuova alle 20.44 e alle 21.15.

Lungo il tragitto, sia all’andata che al ritorno, i convogli effettueranno le seguenti fermate: Torino Lingotto, Asti, Alessandria, Voghera, Piacenza, Bologna Centrale, Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

La collaborazione tra Regioni

L’iniziativa si inserisce nel percorso condiviso di promozione della mobilità sostenibile e del turismo ferroviario interregionale, nato dalla stretta collaborazione tra la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna.

A sottolineare il valore del progetto è intervenuto l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi:

«I “Regionali del Mare” rappresentano un servizio sempre più apprezzato dai cittadini piemontesi e da chi sceglie il treno per raggiungere la Riviera romagnola in modo comodo, sostenibile e senza stress. Questo collegamento conferma quanto sia importante investire in una mobilità integrata e attenta alle esigenze del turismo e dei territori. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’assessora ai Trasporti Irene Priolo per la collaborazione e il lavoro condiviso che rendono possibile anche per il 2026 questo servizio molto atteso».