Nel pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti in via Leonardo da Vinci per domare un incendio divampato all’interno di un magazzino in disuso di proprietà delle Ferrovie dello Stato. La struttura, al momento dell’accaduto, risultava abbandonata e priva di materiali al suo interno.

I dettagli dell’intervento

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per circa un’ora e mezza per mettere in sicurezza l’area e spegnere completamente il rogo. Al momento, le cause che hanno originato le fiamme sono ancora in corso di accertamento.