Nei giorni scorsi, gli spazi della Biblioteca si sono animati per una grande e gioiosa celebrazione dedicata alla promozione della cultura. Un pomeriggio di festa che ha visto al centro dell’attenzione i tantissimi bambini e bambine che hanno partecipato con entusiasmo ai progetti di lettura organizzati durante l’anno.

La Biblioteca cittadina “Tommaso de Ocheda” si conferma un vero e proprio cuore pulsante per la crescita culturale delle nuove generazioni. Nei giorni scorsi, infatti, la struttura ha ospitato un bellissimo pomeriggio di festa per celebrare la conclusione di due iniziative di grande successo, che hanno coinvolto attivamente i più piccoli.

Durante l’emozionante cerimonia di premiazione, sono stati celebrati l’impegno, la curiosità e la sconfinata fantasia di ben 55 bambini e bambine. Sono loro i grandi protagonisti che, nel corso dell’intero anno, hanno partecipato con straordinaria passione al concorso letterario “Il Mangialibro”, condividendo tra loro emozioni, scoperta di nuove storie e, soprattutto, un profondo amore per la lettura.

Ma i riconoscimenti non si sono limitati al solo concorso. A ricevere il meritato premio e gli applausi del pubblico sono stati anche tutti i giovani partecipanti ai “Giovedì della Lettura”, un’altra importantissima attività di promozione culturale che ha accompagnato e stimolato l’immaginazione di tanti piccoli lettori settimana dopo settimana.

L’evento si è concluso con un corale e sentito ringraziamento rivolto a tutti i partecipanti, alle famiglie sempre presenti, agli insegnanti e a chiunque abbia lavorato dietro le quinte per contribuire alla perfetta riuscita di queste lodevoli iniziative. Progetti preziosi e fondamentali, che centrano il lodevole obiettivo di continuare a far crescere e radicare il piacere di leggere nei cittadini di domani. A tutti questi piccoli, ma grandi lettori, vanno i più sinceri complimenti!