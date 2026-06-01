Il 2 giugno la città di Imperia celebrerà un traguardo storico: gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana. Un programma ricco e solenne, organizzato in profonda sinergia da Prefettura, Provincia e Comune, che coinvolgerà i luoghi simbolo della città per un’intera giornata di commemorazioni.
Il 2 giugno 2026 segna una data di fondamentale importanza per il nostro Paese: l’80° Anniversario della Festa della Repubblica Italiana, a ricordo dello storico passaggio istituzionale del 1946. Per onorare questa ricorrenza, la Città di Imperia, in stretta collaborazione con la Prefettura e la Provincia, ha stilato un fitto programma di celebrazioni, invitando calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare.
Le cerimonie del mattino
Le celebrazioni ufficiali prenderanno il via nella mattinata, alle ore 9:30, nella suggestiva cornice di Piazza della Vittoria. Qui si terrà il momento più intimo e raccolto della giornata, con la solenne deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti.
Subito dopo, l’attenzione si sposterà in Calata Cuneo, dove alle ore 10:00 avrà inizio la Cerimonia Istituzionale vera e propria. Il rigido e solenne protocollo prevede una serie di momenti di altissimo valore civico:
- La rassegna del Prefetto ai Reparti Schierati.
- Il rito dell’Alzabandiera.
- La lettura del messaggio ufficiale inviato dal Presidente della Repubblica.
- L’atteso intervento del Prefetto della Provincia di Imperia.
- La toccante consegna della Medaglia d’Oro in memoria di una Vittima del Terrorismo.
- La consegna delle prestigiose Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”.
- L’esibizione musicale della Fanfara Alpina “Colle di Nava”, che accompagnerà le fasi salienti dell’evento.
L’esibizione musicale serale
I festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno della Repubblica non si esauriranno al mattino. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 18:30, l’appuntamento per tutti i cittadini è fissato in Banchina Aicardi. A chiudere la giornata di festa e riflessione sarà la suggestiva esibizione della Banda Musicale “Borghetto San Nicolò” – Città di Bordighera, che allieterà i presenti con il suo repertorio.