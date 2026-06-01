Il 2 giugno la città di Imperia celebrerà un traguardo storico: gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana. Un programma ricco e solenne, organizzato in profonda sinergia da Prefettura, Provincia e Comune, che coinvolgerà i luoghi simbolo della città per un’intera giornata di commemorazioni.

Il 2 giugno 2026 segna una data di fondamentale importanza per il nostro Paese: l’80° Anniversario della Festa della Repubblica Italiana, a ricordo dello storico passaggio istituzionale del 1946. Per onorare questa ricorrenza, la Città di Imperia, in stretta collaborazione con la Prefettura e la Provincia, ha stilato un fitto programma di celebrazioni, invitando calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare.

Le cerimonie del mattino

Le celebrazioni ufficiali prenderanno il via nella mattinata, alle ore 9:30, nella suggestiva cornice di Piazza della Vittoria. Qui si terrà il momento più intimo e raccolto della giornata, con la solenne deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti.

Subito dopo, l’attenzione si sposterà in Calata Cuneo, dove alle ore 10:00 avrà inizio la Cerimonia Istituzionale vera e propria. Il rigido e solenne protocollo prevede una serie di momenti di altissimo valore civico:

La rassegna del Prefetto ai Reparti Schierati.

Il rito dell’Alzabandiera.

La lettura del messaggio ufficiale inviato dal Presidente della Repubblica.

L’atteso intervento del Prefetto della Provincia di Imperia.

La toccante consegna della Medaglia d’Oro in memoria di una Vittima del Terrorismo.

La consegna delle prestigiose Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”.

L’esibizione musicale della Fanfara Alpina “Colle di Nava”, che accompagnerà le fasi salienti dell’evento.

L’esibizione musicale serale

I festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno della Repubblica non si esauriranno al mattino. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 18:30, l’appuntamento per tutti i cittadini è fissato in Banchina Aicardi. A chiudere la giornata di festa e riflessione sarà la suggestiva esibizione della Banda Musicale “Borghetto San Nicolò” – Città di Bordighera, che allieterà i presenti con il suo repertorio.