Sanremo Junior è il concorso internazionale riservato ai giovani cantanti di età compresa tra i 6 e i 15 anni, ufficialmente patrocinato dal Comune di Sanremo. Nell’ultima edizione – svoltasi lo scorso mese di aprile – ha portato a Sanremo 24 giovani finalisti provenienti da altrettante nazioni, confermandosi una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate ai giovani interpreti.

Nei giorni scorsi stato siglato l’accordo tra Sanremo Junior e FM Theatre Productions, che organizzerà in esclusiva le Selezioni Nazionali di Sanremo Junior a Malta per la 18ª edizione del concorso, in programma nel 2027.

Il vincitore assoluto della selezione maltese, rappresenterà ufficialmente Malta alla Finale Mondiale di Sanremo Junior, che si svolgerà presumibilmente ad aprile 2027 al Teatro Ariston di Sanremo. In tale occasione si esibirà dal vivo insieme ai finalisti provenienti dalle altre nazioni partecipanti, accompagnato dalla Sanremo Junior Orchestra.

FM Theatre Productions – fondata a Malta nel 1998 da Edward e Marika Mercieca – è considerata la principale casa di produzione teatrale professionale di Malta, che opera anche nel settore della formazione nelle arti dello spettacolo. La compagnia ha prodotto nel corso degli anni diversi musical e spettacoli di rilievo e possiede il Theatre Next Door, uno spazio teatrale dotato di studi, teatro black box, uffici e caffetteria.

“È con sincera soddisfazione che annuncio questo accordo stipulato con FM Theatre Productions di Malta, che ringrazio per la fiducia accordataci. – Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, Fondatore e Presidente di Sanremo Junior – Questa collaborazione consentirà di promuovere il nome di Sanremo e i valori di Sanremo Junior in tutto il territorio maltese, come già avviene con successo in numerose altre nazioni del mondo”.

“Da parte nostra, siamo entusiasti di essere coinvolti in un progetto legato a un marchio così prestigioso come Sanremo Junior e non vediamo l’ora di intraprendere questo entusiasmante percorso”. Hanno dichiarato Marika ed Edward Mercieca.

Foto: Marika ed Edward Mercieca – Cav. Uff. Paolo Alberti