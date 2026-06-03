Domenica 7 giugno il quartiere di Oltreponte a Casale Monferrato diventerà il cuore pulsante del divertimento cittadino. Dalle 9:00 alle 23:00, un fitto calendario di appuntamenti coinvolgerà grandi e piccini tra musica, esibizioni, mercatini, sport e ottima gastronomia. L’Amministrazione sottolinea l’importanza dell’evento, disponendo anche le necessarie modifiche alla viabilità.

Tutto pronto a Casale Monferrato per uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità: la Festa di Oltreponte. Domenica 7 giugno, per l’intera giornata (dalle ore 9:00 fino alle 23:00), il quartiere si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Le aree interessate dai festeggiamenti, che saranno soggette a precise modifiche del traffico per garantire la sicurezza di tutti, comprendono Piazza Marinai d’Italia, Piazza della Chiesa e l’Oratorio, alcuni tratti di via Antonio Olearo e via Italo Rossi, nonché la palestra e il cortile della Scuola XXV Aprile.

Le modifiche alla viabilità

Per permettere il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, l’Amministrazione comunale ha comunicato che, secondo l’apposita Ordinanza della Polizia Locale, per tutta la giornata di domenica 7 giugno le piazze e le vie interessate dall’evento (Piazza Marinai d’Italia, Piazza della Chiesa e i tratti di via Antonio Olearo e via Italo Rossi) saranno chiuse al traffico, con divieto di sosta. L’accesso e il transito saranno consentiti esclusivamente ai residenti.

Il valore della Festa: le parole del Sindaco e degli organizzatori

A sottolineare il profondo significato della manifestazione è intervenuto direttamente il Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra:

“L’Amministrazione prosegue nel percorso di politiche volte a valorizzare le feste di quartiere, riconoscendole come strumenti fondamentali di partecipazione, socialità e coesione tra cittadini. La Festa di Oltreponte rappresenta un momento importante di comunità, che coinvolge non solo il quartiere ma l’intera città. Oltreponte è una realtà viva, con una propria identità e con cittadini, associazioni e realtà sociali che ogni giorno contribuiscono alla sua vitalità. Proprio per questo merita attenzione costante e un lavoro di valorizzazione concreto e continuativo, che non si esaurisce nelle singole iniziative ma si costruisce nel tempo. Occasioni come questa rafforzano il senso di appartenenza e favoriscono relazioni tra le persone, contribuendo a rendere più coeso il tessuto cittadino. Il Comune, insieme ai Consigli di Partecipazione, continuerà a sostenere percorsi di aggregazione e miglioramento dei servizi, mantenendo un dialogo aperto e costante con i residenti del quartiere.”

Agli auguri del primo cittadino si uniscono quelli di Massimo De Bernardi, presidente del CdP Oltreponte, e Laura Mara, presidente di Botteghe Storiche, che ringraziando per l’attenzione augurano una “Buona Festa di Oltreponte a tutti!!!”.

Un programma ricco tra gastronomia, mostre e associazionismo

Per tutta la durata della manifestazione, i visitatori potranno passeggiare tra i banchi di un ricco mercatino e gustare ottimo cibo nelle aree ristoro (Bar Ina e postazioni di Street Food con menù di pesce, piatti tipici monferrini e panini).

Molteplici le esposizioni e gli stand: la mostra “Disegna Oltreponte” (realizzata dai bambini e allestita nel cortile della scuola XXV Aprile con gonfiabili e un gazebo sulle api), l’esposizione di auto “anziane” in via Italo Rossi, il Mini-Zoo in Oratorio e una mostra di costumi teatrali (collezione di Beppe Puglia) presso la casa parrocchiale. Presenti anche la StarBoxing Academy, gli Alpini, lo stand AIDO e il gazebo del CdP di Oltreponte per accogliere le proposte dei cittadini.

Dallo sport alla musica: gli appuntamenti della giornata

Il Mattino: Si parte alle 9:30 con l’esibizione della ASD Olympia Basket 2000 (squadra Scoiattoli 2017) alla palestra della XXV Aprile. Alle 10:00 la Santa Messa con Don Renato e, alle 11:00, la sfilata aperta dalle Majorettes di Occimiano e dai manufatti di cartone, che si dirigerà verso l’Area Verde dietro l’Ufficio Postale alla ricerca delle rare farfalle della zona (iniziativa con Legambiente e Parco del Po Piemontese).

Si parte alle 9:30 con l’esibizione della ASD Olympia Basket 2000 (squadra Scoiattoli 2017) alla palestra della XXV Aprile. Alle 10:00 la Santa Messa con Don Renato e, alle 11:00, la sfilata aperta dalle Majorettes di Occimiano e dai manufatti di cartone, che si dirigerà verso l’Area Verde dietro l’Ufficio Postale alla ricerca delle rare farfalle della zona (iniziativa con Legambiente e Parco del Po Piemontese). Il Pomeriggio: Spazio ai bambini in Oratorio. Alle 15:30 lo spettacolo “Il mare racconta” dell'”Artigiano di Sogni”, seguito alle 16:00 dalla premiazione del concorso di disegno e, alle 16:30, da una grande merenda con torte casalinghe. Alle 17:00 l’estrazione della Lotteria di quartiere.

Spazio ai bambini in Oratorio. Alle 15:30 lo spettacolo “Il mare racconta” dell'”Artigiano di Sogni”, seguito alle 16:00 dalla premiazione del concorso di disegno e, alle 16:30, da una grande merenda con torte casalinghe. Alle 17:00 l’estrazione della Lotteria di quartiere. La Serata: Dalle 17:30 Piazza Marinai d’Italia si animerà con balli e DJ set (scuole “Evelyn Lella” e “My Fly Fit”, con chiusura delle Majorettes di Occimiano). Dalle 20:00 alle 21:30 danze popolari con i “Treville in Folk”, seguite da DJ set e balli fino alle 23:00.

(Nota dell’organizzazione: gli orari e i luoghi delle singole iniziative potrebbero subire variazioni dell’ultimo minuto per sopraggiunte esigenze organizzative).