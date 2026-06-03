Dopo il grande successo registrato nella precedente edizione, i Colli Tortonesi si preparano a ospitare nuovamente il “Bellissimo. Party”. Venerdì 12 giugno la suggestiva cornice di Casasco diventerà il palcoscenico ideale per una serata che unisce la valorizzazione del territorio, le eccellenze enogastronomiche e un nobile fine benefico.

Il territorio dei Colli Tortonesi torna a celebrare le proprie eccellenze attraverso il gusto, la musica e la convivialità. Venerdì 12 giugno 2026, a partire dalle ore 19:00, andrà in scena l’atteso “Bellissimo. Party”, un evento organizzato con cura dall’associazione Incontri DiVini APS in stretta collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Casasco.

L’ingresso alla manifestazione sarà completamente libero e aperto a tutti. La location scelta è di assoluto fascino: l’evento si svolgerà infatti sulla suggestiva collina panoramica di Casasco, un’area che regala una vista mozzafiato e che ospita la celebre panchina gigante e l’installazione artistica che dà il nome alla serata, “Bellissimo.”.

Le eccellenze gastronomiche del territorio

Il “Bellissimo. Party” si conferma un momento capace di fondere alla perfezione i sapori della tradizione con uno spirito più contemporaneo. La ricca offerta enogastronomica vedrà la partecipazione di numerosi produttori locali, creando una vera e propria rete di valorizzazione delle tipicità.

Tra i protagonisti che delizieranno i palati dei visitatori figurano:

Gli hamburger di Mainstreat

I gelati artigianali di Sosta Golosa

La birra Gedeone

I tradizionali agnolotti preparati da Pino Cuniolo

I formaggi e i ricercati panini gourmet di Guido

Il pregiato Salame Nobile del Giarolo prodotto da Il Cianta

I funghi fritti de La Fungaia

I vini selezionati delle cantine Mandirola e Le Praie

L’associazione Incontri DiVini proporrà inoltre un’offerta innovativa pensata per un’esperienza fresca e informale, che includerà cocktail e vino in lattina.

Novità dell’edizione 2026, musica e beneficenza

La serata sarà animata da musica e DJ set, creando un’atmosfera coinvolgente pensata per accompagnare il pubblico fino a tarda notte. Tra le grandi novità di quest’anno spiccano l’iniziativa di Momento Panino, che porterà in scena la tradizionale spaghettata di mezzanotte, e l’introduzione di un utile servizio di pernottamento con formula B&B, ideato per accogliere in totale sicurezza chi arriva da lontano e preferisce non mettersi alla guida dopo i festeggiamenti.

L’evento, nato per attrarre visitatori e rafforzare le connessioni tra le realtà locali, si distingue anche per il suo forte impegno sociale. Durante il Party saranno infatti proposti alcuni gadget tematici il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza, in memoria di Cristina Frazzica, scomparsa nel 2024.

Informazioni Utili

Dove: Casasco (AL) – Collina della Big Bench

Casasco (AL) – Collina della Big Bench Quando: Venerdì 12 giugno 2026

Venerdì 12 giugno 2026 Orario: Dalle ore 19:00

Dalle ore 19:00 Ingresso: Libero

Libero Contatti: Telefono 379 1851796 – Email: info.incontridivini@gmail.com

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