Casale Monferrato – Una giornata all’insegna dello sport, del superamento dei propri limiti e dello spirito di squadra. Si è conclusa con un bilancio straordinario la sessione per il conseguimento del prestigioso Brevetto Sportivo Tedesco (DSA – Deutsches Sportabzeichen): 42 i Carabinieri brevettati, con 15 medaglie d’oro, 17 d’argento e 10 di bronzo.

L’evento ha visto la partecipazione di 52 Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria, con un alto livello di preparazione, come testimonia il numero di promossi.

Fortemente voluto e organizzato dal Capitano Valerio Azzone, Comandante della locale Compagnia, l’evento ha avuto un obiettivo chiaro: promuovere l’attività sportiva e lo spirito di corpo attraverso un’efficace iniziativa di team building. Lo stesso Capitano si è messo alla prova, figurando tra i vincitori delle medaglie d’oro.

Le prove atletiche, calibrate in base all’età dei partecipanti (uomini e donne in servizio tra i 22 e i 55 anni), sono iniziate alle otto del mattino. I test di resistenza, forza, coordinazione e velocità si sono disputati presso la pista di atletica comunale – inaugurata a maggio 2025 e confermatasi una struttura di perfetta efficienza – mentre le prove di nuoto si sono svolte nella piscina Monferrato Active, che ha supportato l’evento.

Le sessioni sono state coordinate e valutate da Luca Maiello, valutatore specializzato (Prüfer) della sezione UNUCI di Gallarate (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia).

Dopo otto ore di intensa attività fisica, la manifestazione si è conclusa con un rinfresco, seguito dalla cerimonia di premiazione.

Il Brevetto Sportivo Tedesco è ufficialmente riconosciuto dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia italiane e gli idonei potranno ora fregiarsi del relativo nastrino sulla propria uniforme.

L’Amministrazione Comunale ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita di un evento che ha valorizzato le infrastrutture sportive cittadine, unendo la sana competizione ai valori dell’Arma. L’immagine più bella resta l’eccezionale slancio di generosità dei Carabinieri che, uniti, hanno sostenuto i colleghi fino al traguardo: dimostrazione pratica dello “spirito di corpo”.