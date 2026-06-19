Domenica 21 giugno 2026, alle ore 18.30, Piazza Nota a Sanremo si trasformerà in un suggestivo palcoscenico all’aperto per celebrare la Festa della Musica. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo offrirà alla città il tradizionale concerto gratuito di inizio estate, un appuntamento speciale che vedrà come solista ospite il fisarmonicista Fabio Furia, tra i più apprezzati interpreti italiani del bandoneon, sotto la direzione del Maestro Adam Klocek. L’evento, a ingresso libero, conferma la volontà della Fondazione di portare la musica fuori dai teatri tradizionali per creare momenti di condivisione urbana.

Un viaggio musicale tra Italia e Argentina

Il programma della serata accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso sonoro che metterà in dialogo il repertorio sinfonico europeo con il linguaggio appassionato di Astor Piazzolla. La prima parte del concerto sarà interamente dedicata al compositore argentino attraverso due delle sue pagine più celebri:

“Aconcagua”: Il celebre Concerto per bandoneon e orchestra composto nel 1979, considerato il vertice artistico di Piazzolla per la sua capacità di fondere la tradizione del tango con la scrittura della musica colta.

Il celebre Concerto per bandoneon e orchestra composto nel 1979, considerato il vertice artistico di Piazzolla per la sua capacità di fondere la tradizione del tango con la scrittura della musica colta. “Adios Nonino”: Scritta nel 1959 dopo la scomparsa improvvisa del padre, questa composizione è una delle pagine più intime ed emozionanti del musicista, divenuta famosa in tutto il mondo.

I capolavori della musica classica europea

La seconda parte della serata cambierà atmosfere per celebrare la grande tradizione sinfonica continentale, alternando momenti di grande lirismo a passaggi brillanti e ironici:

L’ouverture da “La finta giardiniera” di Wolfgang Amadeus Mozart, composta dal genio salisburghese all’età di appena diciotto anni.

di Wolfgang Amadeus Mozart, composta dal genio salisburghese all’età di appena diciotto anni. La brillante Sinfonia da “Il signor Bruschino” di Gioachino Rossini, storicamente celebre per l’originale effetto sonoro ottenuto dai violinisti che battono gli archetti direttamente sui leggii.

di Gioachino Rossini, storicamente celebre per l’originale effetto sonoro ottenuto dai violinisti che battono gli archetti direttamente sui leggii. L’Ouverture in do maggiore “Nello stile italiano” di Franz Schubert, un esplicito omaggio al linguaggio rossiniano, alle sue melodie cantabili e ai celebri crescendo orchestrali.

di Franz Schubert, un esplicito omaggio al linguaggio rossiniano, alle sue melodie cantabili e ai celebri crescendo orchestrali. La travolgente “Tarantella” tratta dalla suite sinfonica Rossiniana di Ottorino Respighi, nata dalla fantasiosa rielaborazione orchestrale delle musiche di Rossini per il balletto “La boutique fantasque”.

Info utili e anteprima della stagione estiva

L’ingresso all’evento in Piazza Nota è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il concerto rappresenta un importante tassello della programmazione della Fondazione, ma la stagione estiva vera e propria è ormai alle porte. Il cartellone prenderà ufficialmente il via il 5 luglio a Pian di Nave con un altro attesissimo concerto gratuito che vedrà protagonista l’artista Goran Bregović. I dettagli del calendario estivo sono consultabili sul sito www.sanremosummersymphony.com.

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