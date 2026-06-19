Il Monferr’Autore Festival, la rassegna piemontese diffusa su vari comuni della provincia di Alessandria e dedicata alla musica e alla cultura, arricchisce ulteriormente il proprio cartellone estivo. La manifestazione, guidata dalla direzione artistica del giornalista Enrico Deregibus e da quella organizzativa di AccademiaMonferrato, annuncia l’ingresso del celebre comico Paolo Migone tra i nuovi ospiti, in attesa dei prossimi appuntamenti di fine giugno che vedranno protagoniste Violante Placido e una serata tributo a Enzo Jannacci. La rassegna si conferma un evento eclettico che punta a valorizzare il territorio del Monferrato attraverso incontri trasversali e a ingresso libero.

L’arrivo di Paolo Migone e i grandi omaggi musicali

Il palinsesto del festival si rafforza con un nuovo importante protagonista: Paolo Migone. Il cabarettista, noto per il suo inconfondibile occhio cerchiato di nero e per essere tra i volti più amati della trasmissione Zelig, porterà la sua comicità corrosiva in scena a Occimiano.

Per quanto riguarda il panorama musicale, Castelletto Monferrato ospiterà una serata per celebrare un artista di enorme levatura come Enzo Jannacci. Una produzione originale firmata da AccademiaMonferrato ripercorrerà la storia artistica dei primi anni del cantautore milanese, avvalendosi di un ensemble composto da Alfredo Borroni, Gianni Robotti, Mirko Bracale, Luca Naclerio e Upali Gunasekera.

Il programma dei prossimi eventi

La manifestazione toccherà numerosi comuni tra colline, risaie e il fiume Po. Di seguito il calendario delle prossime date confermate, con inizio fissato per le ore 21:00:

Giovedì 25 giugno: Incontro e concerto con l’attrice e cantautrice Violante Placido a Rivarone (Piazza del vecchio asilo / via Contrada Grande 27). L’artista si racconterà a Enrico Deregibus e proporrà alcuni brani, accompagnata dalla leggendaria violinista statunitense Scarlet Rivera in veste di guest star. L’ingresso è libero.

Incontro e concerto con l’attrice e cantautrice Violante Placido a Rivarone (Piazza del vecchio asilo / via Contrada Grande 27). L’artista si racconterà a Enrico Deregibus e proporrà alcuni brani, accompagnata dalla leggendaria violinista statunitense Scarlet Rivera in veste di guest star. L’ingresso è libero. Sabato 27 giugno: Omaggio a Enzo Jannacci a Castelletto Monferrato (Piazza Vittorio Veneto) con ingresso gratuito.

Omaggio a Enzo Jannacci a Castelletto Monferrato (Piazza Vittorio Veneto) con ingresso gratuito. Giovedì 2 luglio: Esibizione della Banda Osiris con lo spettacolo “Le note dolenti” a Balzola (Piazza Giovanni XXIII).

Esibizione della Banda Osiris con lo spettacolo “Le note dolenti” a Balzola (Piazza Giovanni XXIII). Sabato 11 luglio: Incontro con Bruno Gambarotta a Gamalero (Piazza Passalacqua), evento che farà da anteprima al festival letterario di San Lorenzo.

Incontro con Bruno Gambarotta a Gamalero (Piazza Passalacqua), evento che farà da anteprima al festival letterario di San Lorenzo. Domenica 12 luglio: Recital dissacrante di Paolo Migone a Occimiano (Corte della Villa dei Marchesi da Passano, via Cavour 66), con ingresso gratuito.

Il contest per gli artisti emergenti

Nel frattempo, si avvicina la scadenza per le iscrizioni al Monferrato Music Contest. Il bando, con iscrizione gratuita, scadrà ufficialmente il 1° luglio 2026. Il concorso è rivolto a:

Solisti e gruppi residenti nella provincia di Alessandria.

Artisti che propongano canzoni di cui sono autori.

Partecipanti che non abbiano ancora superato i 35 anni di età.

La finale della competizione si terrà nel mese di settembre presso il Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL), che organizza l’iniziativa in stretta collaborazione con RadioGold. I dettagli e la scheda di iscrizione sono consultabili sul sito www.countrysportvillage-mirabello.it.

La visione del direttore artistico

Il festival si propone come una manifestazione trasversale, intrecciando rock, folk, canzone d’autore, teatro, cinema, letteratura e umorismo, dando vita a formule di “live journalism” e dando continuità al percorso iniziato ad aprile.

Il direttore artistico Enrico Deregibus illustra la filosofia alla base del progetto:

“L’obiettivo di Monferr’Autore è quello di creare un dialogo tra la bellezza e varietà del paesaggio e lo spessore e varietà dei contenuti”.

Una formula pensata appositamente per valorizzare il territorio:

“Un festival lungo e diffuso che vuole trasformare piazze e luoghi storici in spazi di condivisione e crescita culturale”.