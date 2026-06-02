Un bellissimo riconoscimento attende gli alunni della scuola primaria cittadina che si sono distinti per creatività e impegno durante le ultime edizioni della rassegna “Aromatica”. L’Amministrazione comunale ha deciso di premiare il loro lavoro trasformando le ricette ideate in classe in una vera e propria pubblicazione ufficiale a colori.

La creatività dei più piccoli diventa un patrimonio da conservare e sfogliare. Il Comune di Diano Marina ha infatti varato una splendida iniziativa editoriale per valorizzare l’entusiasmo e l’impegno dimostrato dagli alunni della scuola primaria locale in occasione di “Aromatica”, l’atteso e rinomato evento cittadino dedicato alla promozione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio.

Durante la manifestazione, i giovani studenti hanno preso parte attiva al progetto, cimentandosi in veste di veri e propri “piccoli chef” e autori: non solo hanno inventato e scritto di proprio pugno originali ricette a tema, ma le hanno anche accompagnate con bellissimi disegni e illustrazioni realizzati direttamente da loro.

Per non disperdere questo prezioso tesoro di fantasia e dedizione, l’Amministrazione – attraverso un’apposita determina firmata dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Francesca Bellando – ha ritenuto doveroso premiare i bambini in modo tangibile e memorabile. Tutte le loro creazioni culinarie e artistiche non resteranno chiuse in un cassetto scolastico, ma diventeranno protagoniste di una vera e propria pubblicazione.

Il Comune ha infatti deciso di raccogliere tutti i lavori in simpatici libretti illustrati, al fine di pubblicarli e divulgarli sul territorio. Il progetto prevede la stampa di ben 500 copie di questo speciale “ricettario dei bimbi”. Si tratterà di un prodotto curato nei minimi dettagli: un volume in formato A5 chiuso e autocopertinato, composto da 48 facciate e stampato su carta patinata di qualità, per esaltare al massimo i colori e i tratti dei disegni infantili.

La realizzazione grafica e la stampa di questo dolcissimo progetto editoriale, che rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio “trofeo” per i bambini coinvolti, è stata affidata a una realtà del territorio: la storica Tipografia Damonte, situata in via Ardoino a Diano Marina. Un gesto di grande attenzione da parte delle istituzioni, che dimostra come la valorizzazione dei prodotti locali passi anche, e soprattutto, attraverso l’educazione e il coinvolgimento gioioso delle nuove generazioni.