Dal 26 giugno al 4 luglio, Sanremo si trasformerà in una vera e propria New Orleans per ospitare la prima edizione del “Sanremo Jazz Festival Summer 2026”. L’evento nasce per celebrare i 70 anni dalla prima storica edizione del Festival del Jazz di Sanremo, offrendo al pubblico una rassegna diffusa che coinvolgerà l’intera città in una grande festa fatta di concerti, jam session ed esibizioni lungo le strade, nelle piazze e all’interno dei locali.
I grandi nomi al Teatro dell’Opera del Casinò
Tra gli appuntamenti più attesi del cartellone spicca la rassegna UnoJazz&Blues, che porterà sul prestigioso palcoscenico del Teatro dell’Opera del Casinò artisti di rilievo internazionale. Gli eventi presso il Casinò prevedono ticket o prenotazione obbligatoria tramite il portale unojazzandblues.it.
Il calendario dei principali concerti serali (con inizio alle ore 21:00) prevede:
- Venerdì 26 giugno andrà in scena l’anteprima Tributo a Dodo Goya con Franco D’Andrea Trio, preceduta alle ore 18:00 dall’inaugurazione della mostra fotografica “Jazzin’ Sanremo suona Jazz dal 1956”.
- Sabato 27 giugno si esibiranno la Tennessee Rose Blues Band & The Blue Laws.
- Domenica 28 giugno sarà il turno di Opening Mario Piacentini 4tet, Toccata Project e David Linx 5tet.
- Martedì 30 giugno il palcoscenico accoglierà l’esibizione di John Scofield.
- Giovedì 2 luglio si terrà un tributo a Miles Davis curato da Pietro Tonolo, Jorge Rossy, Giampaolo Casati, Dario Deidda e Giancarlo Bianchetti.
- Venerdì 3 luglio il protagonista assoluto sarà Kurt Rosenwinkel.
- Sabato 4 luglio la kermesse si chiuderà con la performance della Nils Landgren Funk Unit.
La musica nelle strade e la sinergia cittadina
Il festival valicherà i confini del teatro per abbracciare l’intero tessuto urbano, grazie a un ricco cartellone di appuntamenti organizzato anche in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e il CIV di Piazza Bresca.
Le piazze, le vie cittadine e le attività commerciali prenderanno vita attraverso diverse iniziative:
- Sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle 18:00 alle 20:00, una Marching Band porterà musica itinerante nel centro della città.
- Venerdì 3 e sabato 4 luglio, sempre nella fascia oraria tra le 18:00 e le 20:00, le strade sanremesi ospiteranno le esibizioni dei busker.
- Le performance del 3 e 4 luglio si inseriscono nell’ambito della seconda edizione del “Sanremo Street Music Festival”, dedicato proprio agli artisti di strada.
- Gli spettacoli itineranti si svolgeranno in sinergia con il progetto “OpenStage”, che prevede l’installazione di apposite postazioni dedicate agli artisti.
- Durante i giorni del festival, numerosi locali cittadini ospiteranno concerti dal vivo per accompagnare le serate, con esibizioni previste presso CIV Piazza Bresca, Mille 806, Teatro Illegale, Rêve, Vice, Le Quattro Stagioni, Piazza Borea d’Olmo e Drinx.