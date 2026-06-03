L’Amministrazione Comunale di Dolceacqua ha ufficializzato il calendario delle manifestazioni estive 2026. Da giugno a settembre, il suggestivo borgo ligure offrirà a residenti e turisti un vasto programma di eventi pensato per valorizzare le eccellenze del territorio, in stretta sinergia con le associazioni locali.

Dolceacqua si prepara a vivere una stagione estiva all’insegna della cultura, del divertimento e delle tradizioni. Il calendario degli eventi 2026, promosso dall’Amministrazione Comunale con la preziosa collaborazione delle realtà associative del territorio, accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate, da giugno fino a settembre, proponendo un’offerta variegata e adatta a un pubblico di ogni età.

Gli appuntamenti clou: enogastronomia, musica e spettacolo

Il cartellone estivo dolceacquino si preannuncia denso di iniziative imperdibili che animeranno i luoghi simbolo del borgo, dalle piazze al suggestivo Castello dei Doria (che ospiterà le ormai consolidate serate teatrali con spettacoli di prosa, teatro musicale e cabaret).

Di seguito, i principali appuntamenti da segnare in agenda:

18 luglio: Quinta edizione de “Il Dolceacqua in Piazza” , l’atteso evento che celebra il rinomato vino Rossese di Dolceacqua attraverso percorsi di degustazione abbinati ai prodotti tipici locali.

Quinta edizione de , l’atteso evento che celebra il rinomato vino Rossese di Dolceacqua attraverso percorsi di degustazione abbinati ai prodotti tipici locali. 1° agosto: La tradizionale Sagra dei Frescioi , una serata gastronomica e danzante dedicata a una delle specialità culinarie più amate della zona.

La tradizionale , una serata gastronomica e danzante dedicata a una delle specialità culinarie più amate della zona. 2 agosto: Intrattenimento per le famiglie con “Magico Varietà” , uno spettacolo interamente dedicato all’illusionismo e alla magia.

Intrattenimento per le famiglie con , uno spettacolo interamente dedicato all’illusionismo e alla magia. 7 agosto: Torna per il secondo anno consecutivo in Piazza Mauro la “Jazz Valley” . L’evento, all’insegna della musica di altissima qualità, sarà quest’anno dedicato alla memoria di Renato Gamalero.

Torna per il secondo anno consecutivo in Piazza Mauro la . L’evento, all’insegna della musica di altissima qualità, sarà quest’anno dedicato alla memoria di Renato Gamalero. 11 agosto: Spazio alla comicità con l’attore e comico Enzo Paci, che salirà sul palco per regalare risate con il suo spettacolo “Paci a Pezzi” .

Spazio alla comicità con l’attore e comico Enzo Paci, che salirà sul palco per regalare risate con il suo spettacolo . 12 agosto: Il tradizionale e imperdibile Concerto della Banda Musicale di Dolceacqua, a valorizzazione di una delle realtà culturali più radicate del paese.

Durante tutto il mese di agosto, non mancheranno inoltre le tradizionali serate gastronomiche e danzanti curate dai ragazzi della pro-loco I Dusaigoti. Il programma si arricchirà ulteriormente con osservazioni astronomiche al Castello dei Doria, visite guidate, mercatini e il suggestivo spettacolo pirotecnico musicale.

Le parole dell’Amministrazione e le info utili

«Questi sono solo alcuni degli eventi in calendario», ha spiegato la consigliera Luana Mauro, che ricopre il ruolo di portavoce del gruppo manifestazioni affiancata dai colleghi Renzo Piantoni, Eulalia Tornatore e Giulio Bortolomai. «Anche quest’anno abbiamo lavorato per proporre un programma vario e di qualità, capace di valorizzare le tradizioni del nostro territorio e, al tempo stesso, offrire occasioni di svago, cultura e aggregazione. L’obiettivo è accogliere al meglio residenti e visitatori, facendo vivere il paese durante tutta la stagione estiva. Un ringraziamento speciale va alle associazioni di volontariato e a tutti coloro che collaborano con passione e disponibilità alla realizzazione di queste iniziative».

L’elenco completo di tutte le manifestazioni è comodamente consultabile sul sito ufficiale del turismo www.visitdolceacqua.it (dove è possibile iscriversi alla newsletter) e sui canali social del Comune.

Per partecipare agli eventi in programma presso il Castello dei Doria, l’Amministrazione consiglia vivamente la prenotazione, contattando l’Ufficio IAT di Dolceacqua al numero telefonico +39 0184 206 666 (attivo anche via WhatsApp) o tramite l’indirizzo e-mail iat@dolceacqua.it.