Questa mattina, domenica 21 giugno, intorno alle ore 7.40, un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A26 in direzione Genova, all’altezza del tratto ovadese. Nello scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, ha perso tragicamente la vita un motociclista di 64 anni. Rimasta ferita la passeggera di 19 anni, trasferita d’urgenza in ospedale. La tragedia ha causato il blocco totale della circolazione, generando lunghe code tra le tantissime persone in viaggio verso la costa per trascorrere una giornata di relax al mare.

Il drammatico bilancio e l’intervento del 118

L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e ha richiesto l’attivazione immediata della macchina delle emergenze mediche. Il comunicato ufficiale diramato dal personale sanitario ricostruisce così il bilancio del grave sinistro:

“Segnalo che questa mattina alle 7.40 circa sulla A26 direzione Genova si è verificato un incidente auto contro moto. Il motociclista, un uomo di 64 anni, purtroppo è deceduto. La passeggera, una ragazza di 19 anni, è stata trasportata dall’elisoccorso ad Alessandria in codice giallo. È intervenuto anche il mezzo di soccorso avanzato”.

Forze dell’ordine sul posto e viabilità in tilt

Per gestire la grave emergenza, mettere in sicurezza l’area e operare sui feriti, si è reso necessario un massiccio dispiegamento di mezzi sul tratto autostradale. Sul luogo dell’incidente sono infatti tempestivamente intervenuti:

Personale medico del 118 , giunto con ambulanze, mezzo di soccorso avanzato e il supporto dell’elisoccorso.

, giunto con ambulanze, mezzo di soccorso avanzato e il supporto dell’elisoccorso. Vigili del Fuoco , per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della carreggiata.

, per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della carreggiata. Polizia Stradale di Ovada, incaricata di effettuare i rilievi necessari a stabilire la dinamica dello scontro e di gestire la complessa situazione viabilistica.

A causa delle operazioni di soccorso e recupero, la circolazione autostradale in direzione sud ha subito pesantissime ripercussioni. Il traffico è rimasto a lungo bloccato, trasformandosi in una vera e propria trappola per i numerosissimi automobilisti che si stavano dirigendo verso il mare.