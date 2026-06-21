Dopo il grande successo registrato nelle prime due giornate, la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026 a Imperia si prepara a vivere una domenica ricca di appuntamenti. Il terzo giorno della kermesse, in programma oggi, domenica 21 giugno, animerà le aree di Calata G.B. Cuneo e del Lungomare Vespucci offrendo a cittadini e turisti un denso calendario che spazia tra tradizione ligure, mostre culturali, sport, fiera espositiva e serate danzanti. La manifestazione, divenuta da quasi mezzo secolo uno degli eventi simbolo dell’estate imperiese, proseguirà quotidianamente fino al prossimo 29 giugno.

Le esposizioni e l’appello per l’opera di Gerardo Aucelli

Tra le numerose attrazioni presenti nell’area espositiva, merita particolare attenzione l’opera realizzata interamente a mano dal signor Gerardo Aucelli, che riproduce con straordinaria cura e precisione la Basilica Collegiata di San Giovanni Battista. Il manufatto, recentemente completato, è attualmente in cerca di una collocazione definitiva: l’auspicio degli organizzatori è che un privato o un’attività commerciale possano “adottarlo”, garantendo a tutti la possibilità di continuare ad ammirare questa preziosa testimonianza di artigianato e passione.

Sempre all’interno della Tenda delle Esposizioni, l’offerta culturale si arricchisce con due appuntamenti imperdibili:

La mostra fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore”, esposizione personale di Marco “Fish” Pesce.

L’esposizione delle opere di Alessio Ardissone (Polo), protagonista con la sua originale e coloratissima PLOP-ART.

Il fondamentale contributo dei volontari “Ineja Young”

La macchina organizzativa della kermesse non potrebbe funzionare senza il prezioso contributo del gruppo “Ineja Young”. Questi giovani volontari sono impegnati quotidianamente in servizi essenziali: dalla raccolta differenziata alla pulizia dei tavoli, fino al ritiro dei vassoi, al supporto nell’attività di ristorazione, alla distribuzione dei piatti e alla gestione dei buoni pasto.

A loro va un sentito ringraziamento da parte dell’organizzazione:

I coordinatori: Mirco Marvaldi, Giuseppe Arnaldi e Federico Alposso.

Mirco Marvaldi, Giuseppe Arnaldi e Federico Alposso. I giovani volontari: Beatrice, Filippo, Adele, Eugenio, Francesca, Gabriele, Jasmine, Giulia, Giorgia, Nicolas, Nicole, Irene, Pietro, Eleonora, Giulia, Pietro, Andrea, Sofia, Samuele e Ludovica.

Il programma mattutino e pomeridiano di domenica 21 giugno

La terza giornata di festa prenderà il via già dalle prime ore del mattino, per poi snodarsi lungo tutto l’arco del pomeriggio:

Ore 08.30: Apertura della tradizionale Grande Fiera di San Giovanni sul Lungomare Vespucci, promossa dalla Città di Imperia – Assessorato al Commercio. In contemporanea si svolgerà la gara di pesca con canna da riva categoria “Pierini”, dedicata ai più giovani.

Apertura della tradizionale Grande Fiera di San Giovanni sul Lungomare Vespucci, promossa dalla Città di Imperia – Assessorato al Commercio. In contemporanea si svolgerà la gara di pesca con canna da riva categoria “Pierini”, dedicata ai più giovani. Ore 17.00: Apertura di MercantIneja in Calata G.B. Cuneo. La mostra mercato animerà la passeggiata con oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia, proponendo artigianato, eccellenze gastronomiche, articoli per la casa, moda e benessere.

Apertura di MercantIneja in Calata G.B. Cuneo. La mostra mercato animerà la passeggiata con oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia, proponendo artigianato, eccellenze gastronomiche, articoli per la casa, moda e benessere. Ore 18.30: Apertura dell’Info Point, dell’Area Bimbi e del presidio sanitario della Croce Rossa Italiana (Comitato di Imperia). Contestualmente apriranno al pubblico la mostra storica “Scagno 1930” curata da Sergio Cecchinel e gli spazi informativi di diverse realtà locali (Città di Imperia e Polizia Locale, Rifugio “La Cuccia”, Club Marathon Imperia, Compagnia di San Leonardo, Circolo ARCI Solidarietà e Intercultura O.d.v.).

Gastronomia d’eccellenza e spettacoli serali

La serata sarà dedicata ai sapori del territorio e al divertimento a ritmo di musica:

Ore 19.00 – 19.30: Apertura delle casse e degli stand gastronomici di Ineja Food, cuore pulsante della festa. Il menù propone grandi classici come stoccafisso all’onegliese, minestrone, ravioli al ragù, trofie al pesto, Pasta di San Giovanni, mini spiedini, salsiccia, arrosticini, cozze, frittura di calamari e acciughe fritte. Il tutto accompagnato da vini locali e birre artigianali. Il piatto speciale del giorno sarà il tradizionale Branda .

Apertura delle casse e degli stand gastronomici di Ineja Food, cuore pulsante della festa. Il menù propone grandi classici come stoccafisso all’onegliese, minestrone, ravioli al ragù, trofie al pesto, Pasta di San Giovanni, mini spiedini, salsiccia, arrosticini, cozze, frittura di calamari e acciughe fritte. Il tutto accompagnato da vini locali e birre artigianali. Il piatto speciale del giorno sarà il tradizionale . Ore 21.00: Inizio dell’intrattenimento musicale con la selezione latina di DJ King.

Inizio dell’intrattenimento musicale con la selezione latina di DJ King. Ore 21.30: Esibizione della Marcella Dance Studio dei maestri Marcella Coslovich e Luca Aschero.

Esibizione della Marcella Dance Studio dei maestri Marcella Coslovich e Luca Aschero. Ore 22.30: Spettacolo della Scuola Alma Latina del maestro Marco Viotti. A seguire, si continuerà a ballare in pista con DJ King fino a tarda serata.

Per consultare il programma completo e rimanere costantemente aggiornati, è possibile visitare il sito ufficiale www.ineja.it e i canali social della manifestazione.