Prosegue con una straordinaria partecipazione di pubblico a Imperia la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026. La manifestazione, organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi in collaborazione con la Città di Imperia e altri enti del territorio, anima la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo. Dopo il successo degli spettacoli sportivi e di danza della serata precedente, il decimo giorno di programmazione si rinnova con l’apertura della mostra MercantIneja, le esposizioni storiche e culturali, e il tradizionale menù di Ineja Food.

MercantIneja e l’impegno della Croce Rossa

La giornata si aprirà alle ore 17.00 con l’inaugurazione della 18ª edizione di MercantIneja. La mostra mercato, curata da Espansione Eventi e Bevox, continua a richiamare migliaia di visitatori e si conferma un’attrazione centrale dell’evento, offrendo un ricco percorso tra:

Artigianato e prodotti tipici.

Eccellenze gastronomiche.

Benessere, creatività e curiosità.

Dalle 18.30 diventerà operativa l’area culturale, affiancata dall’Info Point e dal presidio sanitario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia. I volontari, con dedizione e professionalità, assicurano ogni giorno un servizio fondamentale di assistenza e sicurezza per le migliaia di persone presenti alla festa.

Cultura, esposizioni e divertimento per le famiglie

L’offerta culturale della manifestazione propone ai visitatori diversi spazi e approfondimenti:

Tenda della Cultura: ospita la mostra storica “Scagno 1930” curata da Sergio Cecchinel. Un viaggio nell’industria olearia del territorio attraverso documenti originali, fotografie d’epoca e arredi che ricreano gli storici uffici commerciali (“scagni”).

ospita la mostra storica “Scagno 1930” curata da Sergio Cecchinel. Un viaggio nell’industria olearia del territorio attraverso documenti originali, fotografie d’epoca e arredi che ricreano gli storici uffici commerciali (“scagni”). Tenda delle Esposizioni: presenta la mostra fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore” di Marco “Fish” Pesce, affiancata dalla colorata PLOP-ART di Alessio Ardissone e dallo straordinario plastico artigianale della Basilica Collegiata di San Giovanni Battista realizzato da Gerardo Aucelli.

Nell’area saranno inoltre presenti i punti informativi di enti locali e associazioni, tra cui la Città di Imperia, la Polizia Locale e il Rifugio “La Cuccia”. L’Area Bimbi, con ruota panoramica, gonfiabili e trampolini, continua ad essere un valore aggiunto, garantendo svago e divertimento in sicurezza per le famiglie.

Le specialità di Ineja Food e la serata danzante

Alle 19.00 apriranno le casse, mentre alle 19.30 prenderà il via il rinomato servizio gastronomico. Il pubblico sarà accolto all’ingresso dalla “Giuvanina”, la storica pentola simbolo della festa ed ex detentrice del Guinness World Record.

Il menù della serata, arricchito dal piatto del giorno (il Branda), consentirà di scegliere tra le migliori specialità liguri:

Primi: stoccafisso e minestrone all’onegliese, ravioli al ragù, trofie al pesto e Pasta di San Giovanni.

stoccafisso e minestrone all’onegliese, ravioli al ragù, trofie al pesto e Pasta di San Giovanni. Secondi: mini spiedini, salsiccia, arrosticini, stoccafisso, cozze, frittura di calamari e acciughe fritte, il tutto accompagnato da vini locali e birre artigianali.

L’intrattenimento prenderà il via alle 19.30 con musica e notizie curate da Radio Ineja e DJ Tex. Alle 21.00 il palco si trasformerà in una grande pista da ballo: ad animare la serata, insieme a DJ Tex, ci saranno le coinvolgenti coreografie delle associazioni A.S.D. J & D Dance e A.S.D. Macumba Fitness di Sanremo. Continua infine il coinvolgimento del centro storico grazie al C.I.V. NuovOneglia, con il “Cocktail di San Giovanni” nei locali aderenti e le vetrine a tema.